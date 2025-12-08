leonoticias - Noticias de León y provincia

Niebla en las calles de León. R.F.

León amanece bajo una espesa capa de niebla en este lunes festivo

Los pocos viandantes que optaron por madrugar y salir a la calle pudieron comprobar la baja visibilidad en las primeras horas del día

Rubén Fariñas

Rubén Fariñas

León

Lunes, 8 de diciembre 2025, 10:07

Los coches tuvieron que tirar de las antinieblas; los poquitos peatones que se dejaban asomar andar con algo más de precaución; y el ambiente que se respiraba era más frío de la cuenta.

La madrugada del segundo festivo de este puente ha estado bañada por una densa capa de niebla que, poco a poco, ha ido dejando paso al sol que se arriesgo a salir bajo las nubes.

La capital leonesa ha dejado una estampa puramente otoñal cuando con la luz del día una bruma se ha apoderado del centro.

La visibilidad ha quedado bastante reducida en torno a las 8 de la mañana, cuando los más madrugadores se disponían a salir a la calle para quehaceres típicos de un lunes festivo.

Imagen principal - León amanece bajo una espesa capa de niebla en este lunes festivo
Imagen secundaria 1 - León amanece bajo una espesa capa de niebla en este lunes festivo
Imagen secundaria 2 - León amanece bajo una espesa capa de niebla en este lunes festivo

Paseos con el perro, caminatas matutinas e incluso algunos se dirigían a sus puestos de trabajo en este 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, con el acompañamiento de la niebla.

Vislumbrar los pináculos de la Catedral de León desde Ordoño resultaba complicado. También asomarse al puente de los Leones y buscar alguna de las pasarelas continuas.

Poco a poco esa niebla se ha ido retirando e incluso el sol se pudo encontrar al otro lado de las nubes. Todo ello en una jornada que amenaza con volver a ser gris y que podría dejar ligeras precipitaciones en la segunda mitad del día.

