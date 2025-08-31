UGAL-UPA reclama en su Fiesta Campesina «que no se olvide a los afectados por los incendios» La recaudación de la venta de comida de esta 40ª edición se entregará íntegra a los ganaderos y agricultores afectados

La Unión de Ganaderos y Agricultores de León, UGAL-UPA, ha celebrado este 31 de agosto en Boñar la 40ª edición de su Fiesta Campesina, una cita que este año se ha convertido en un homenaje a todos los ganaderos y agricultores afectados por los incendios y a los que se entregará la recaudación de la venta de tickets de comida.

La secretaria general de la organización agraria, Sonia Castro, volvió a pedir que no se excluya de la Política Agraria Común, la PAC, a aquellas explotaciones que han sufrido daños debido a la oleada de incendios, e insistió en la necesidad de crear una Ley de Montes en la que se tenga en cuenta a estos trabajadores, «que son los que mejor conocen el terreno».

Una celebración que se vive en un año con una cosecha bastante buena, aunque los precios son «desastrosos», aseguró Castro, especialmente en el cereal.

La fiesta comenzó a las 13 horas con el espectáculo de entretenimiento de la Compañía '2 mejor que 1', con Roberto Lolo y Samuel Moreno, y a las 14 horas se celebró la tradicional comida, a base de arroz a la zamorana, vino de la tierra Prieto Picudo y pera conferencia del Bierzo.

Ya por la tarde tuvieron lugar los tradicionales discursos y la entrega de distinciones a ganaderos, agricultores y jóvenes, así como el Premio Especial 'Matías Llorente'. En Agricultura los premiados son David Pérez Calleja, de Cea, y Marcos José Miguélez, de Cubillas de los Oteros.

En Ganadería los galardones recayeron en Verónica Corral y Víctor García, de Boñar, y Christian Andrés Cortines, de Boca de Huérgano. El Premio Especial 'Matías Llorente' es para la Sociedad Cooperativa Olmedo.

La programación se completa con juegos autóctonos, hinchables para los más pequeños y un fin de fiesta amenizado por la Orquesta La Invasión.