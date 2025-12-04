Azucarera presume de rendimientos máximos de remolacha en León tras el cierre de La Bañeza Se han cosechado cerca de 3.300 hectáreas de remolacha en Toro y León, lo que supone un tercio de la superficie total sembrada en el norte

La campaña remolachera de Azucarera avanza a «buen ritmo» y, después de poco más de un mes del inicio, ya se ha arrancado más del 34 por ciento de la superficie total sembrada en el norte que este año supera las 9.500 hectáreas. Así lo ha destacado este jueves la compañía que asegura que se han alcanzado rendimientos máximos, muy superiores a la anterior campaña, con 147 toneladas tipo por hectárea en la zona de Toro y de 132 en la de León. Unos valores que se dan, sobre todo, en las parcelas donde se realizó una siembra temprana.

Cifras que se alcanzan en el año en el que se anunciaba el cierre de la planta de La Bañeza, una de las más antiguas de España y que suponía todo un golpe para la comarca ya que muchos puestos de trabajo dependían de ella.

21 cosechadoras integrales y seis equipos de pinchos

Si las condiciones lo permiten, está previsto que la campaña finalice en dos meses gracias a la «buena gestión» del cultivo de los remolacheros de Azucarera y la «eficiencia y agilidad» de los servicios de arranque y transporte con los que cuenta la compañía.

Un comunicado de la empresa, recogido por la Agencia Ical, señaló que en esta campaña se han puesto a disposición de los remolacheros un total de 21 cosechadoras integrales y seis equipos de pinchos que se están utilizando para el arranque de algunas zonas más pedregosas localizadas, sobre todo, en parcelas de León y alguna en el entorno de Toro. A estos 27 equipos de arranque, se suman 13 cargadores limpiadores.