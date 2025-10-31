Nueva carta de la Junta a Azucarera para que acepte una alternativa para no cerrar en La Bañeza La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, lamenta que «la compañía pida un año para analizar alternativas cuando sigue con su plan de desmantelamiento»

Las consejeras de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, y de Agricultura y Ganadería, María González Corral, remitieron el pasado 24 de octubre, una carta más a Azucarera para que frene el desmatelamiento de su industria en La Bañeza (León) y acepta alguna de las alternativas que la Junta ha puesto encima de la mesa para la continuidad de la actividad de la planta.

Leticia García, que ha visitado la azucarera de Acor en la localidad vallisoletana de Olmedo, ha remarcado que el Gobierno regional ha estado «en contacto permanente» con los trabajadores y con la multinacional desde que anunció el ERE de esta industria, y ha insistido «desde el primer momento en la necesidad del mantenimiento de la actividad».

En este sentido, ha afirmado que han plateado varias alternativas, y en reuniones mantenidas en el seno de la Fundación Anclaje, con la representación del Diálogo Social, se «han hecho distintas propuestas a la empresa, que ha declinado» en todo momento.

Así, ha explicado que en la última reunión de Anclaje, celebrada el pasado 27 de septiembre, se plantearon «varias posibilidades» y la respuesta de Azucarera fue que necesitaba «un año más para estudiar esas propuestas» mientras desarrollaba su plan de desmantelamiento, como recoge Ical.

«Desde luego entendemos que no es una ampliación de plazos, sino realmente continúan avanzando en ese desmantelamiento y le acabamos de remitir una nueva carta, la consejera de Agricultura y Ganadería y yo misma, instando a que se revierta esa opción que nos plantean, que para nosotros no es una opción viable», dijo, para sentenciar: «Insistimos en la posibilidad de buscarle una salida de carácter industrial».

Leticia García ha garantizado seguirán «insistiendo» porque están, dijo, «al lado de esa producción, estamos al lado del sector remolachero y creemos que serían viables otras alternativas para esa planta». «En el momento la respuesta no ha sido positiva pero seguiremos desde luego incidiendo en esa opción».