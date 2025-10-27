La lucha en La Bañeza tras el cierre de Azucarera no cesa y exigen alternativas industriales El sindicato UGT FICA pide a Azucarera y Junta «cualquier opción necesaria» para mantener el tejido económico e industrial en la comarca

UGT Fica (Industria, Construcción y Agro) León reclamó este lunes a Azucarera y a la Junta «que no abandonen ningún proyecto que impulse cualquier alternativa para La Bañeza y comarca», tras el cierre de la planta de la multinacional. «La situación es insostenible. Cualquier opción de futuro para sustituir la presencia de Azucarera es necesaria para mantener el tejido económico e industrial de una comarca gravemente dañada y de toda la provincia», señalan.

El sindicato recuerda el compromiso de Azucarera con la provincia de León para «buscar» alternativa a su presencia y reitera la obligación de la Junta con el futuro de León, el empleo y la industria. Es esencial, dicen, preservar el empleo y la industria en unos momentos «convulsos» tras la marcha de Azucarera.

UGT Fica subraya que la reindustrialización tiene que ser labor y responsabilidad de todas las partes y facilitada ante cualquier oportunidad que garantice el empleo y añade que «ante la falta de compromiso de una de las partes la otra debe ser consciente de la responsabilidad que ostenta y tendría que poner todas las herramientas que tengan a su alcance para lograr asentar un nuevo proyecto».

