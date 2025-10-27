Dos institutos de FP de Informática en León, sin ordenadores, internet o software UPL se hace eco de las protestas de dos centros de la provincia, en Sahagún y San Andrés del Rabanedo, que han comenzado el curso con graves carencias

Dos institutos de Formación Profesional en la provincia de León que imparten informática han comenzado el curso con la paradoja de no tener equipos, no disponer de conexión a internet o carecer de los programas -software- necesario para realizar sus estudios.

La Unión del Pueblo Leonés, a través de su Secretaría de Educación liderada por Sheila Fernández, ha denunciado esta «situación de precariedad que padecen los estudiantes de los ciclos de informática del Instituto de San Andrés, responsabilidad directa de la Junta de Castilla y León«, en relación al último de los casos conocidos.

«Hasta el curso pasado, el centro contaba con conexión a internet y programas adecuados para impartir las clases. Sin embargo, la negligencia de la Junta en la instalación de software y la falta de recursos suficientes han imposibilitado la docencia en numerosas materias», comentan desde UPL.

«La gestión de los programas recae en una sola persona para toda la comunidad autónoma, lo que ha generado retrasos inaceptables». Sheila Fernández también comenta que hay una «ausencia de conexión estable a internet que dificulta trabajar con el rigor necesario».

«Los principales afectados son los alumnos, sus familias y los profesores, quienes, pese a su esfuerzo, se ven limitados por esta situación. Es intolerable que la Junta ignore las demandas de un instituto ubicado en la tercera ciudad más importante de la provincia de León», afirma Fernández, quien señala que« el caso de este instituto no es el único en la provincia de León».

Sin ordenadores en Sahagún

«También ha saltado a las páginas de la prensa la situación del Instituto de Sahagún, el cual se ha visto ante la estrambótica situación de comenzar un ciclo de informática sin los equipos correspondientes. Es cierto que el anterior equipo directivo no incluyó la petición de dichos equipos en su momento, pero presuponemos que las autoridades educativas tienen que darse cuenta de las necesidades, con antelación, independientemente de quién lleve las riendas de los centros», señala la responsable de educación de la formación leonesista.

«Desde la Unión del Pueblo Leonés nos solidarizamos con los estudiantes y docentes que, con admirable dignidad, protestan diariamente frente al centro durante media hora. Exigimos a las autoridades educativas que doten de inmediato al Instituto de San Andrés de los recursos informáticos necesarios para garantizar una educación de calidad», concluyen.