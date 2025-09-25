La paradoja de un FP de Informática en Sahagún: no tienen ordenadores El IES Fernando de Castro de la localidad facundina pidió 20 equipos informáticos para el Grado Medio de FP en Sistemas Microinformáticos y Redes - que se estrenaba este curso -pero la previsión, según CCOO, es que «puedan llegar algunos equipos a final de año»

Dani González León Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:41 Comenta Compartir

Un grado medio de FP en Sistemas Microinformáticos y Redes sin ordenadores para poder desarrollar las clases. Esta es la situación que viven en el IES Fernando de Castro, en Sahagún, donde imparten este ciclo de FP de la rama de informática sin disponer de equipos.

El sindicato CCOO Enseñanza de León ha denunciado que la Junta de Castilla y León mantiene sin dotación de equipos informáticos a este ciclo formativo que se estrenaba este curso en Sahagún.

Según expone, el centro educativo solicitó en junio una veintena de equipos informáticos completos para impartir las clases, pero la Consejería de Educación no los ha proporcionado: «Con suerte, la previsión es que puedan recibir algún equipo a finales de año», lamentan desde el sindicato.

El ciclo se estrenaba este curso

«Puede parecer una broma, pero su relevancia es máxima. Se inicia un ciclo de FP de la rama de informática sin material ni equipos informáticos. Es ridículo y evidencia la falta de previsión de la Junta», expone Víctor Bejega, secretario general de CCOO Enseñanza León.

Este ciclo cuenta con 15 alumnos que proceden, en su mayoría, del entorno de Sahagún, aunque también hay matriculados procedentes de la vecina provincia de Palencia.

El sindicato lamenta el «abandono» a la educación pública que se pone de manifiesto, aseguran, con situaciones como esta, y reclaman soluciones «ya». «No estamos hablando de elementos de difícil acceso ni que requieran de altas gestiones. Se trata de 20 ordenadores que, para la Junta de Castilla y León, no suponen nada. Más aún cuando gran parte del resto de equipamiento para el aula de estos ciclos ha tenido que adquirirse a última hora, con profesores montando el mobiliario», exponen.

Temas

Sahagún