Estudiantes de informática y otros ciclos están sin internet ni programas todo el curso Profesores de el Instituto de Educación Secundaria y Ciclos Formativos San Andrés denuncian una situación que aseguran «viven otros centros en León y otras provincias» tras instaurarse el 'Programa Escuelas conectadas'

Alberto P. Castellanos León Martes, 21 de octubre 2025, 08:26

«Teníamos que tener internet en todas las aulas y un software que este curso no podemos instalarlo nosotros porque se supone que se instala todo desde la Junta, pero a día de hoy no lo tenemos«. Es la denuncia de un grupo de docentes del Instituto de Educación Secundaria y Ciclos Formativos San Andrés, del ciclo formativo de informática, y a las que se han sumado sus alumnos: »Después de los recreos se ponen en la puerta media hora en señal de reclamación«.

Uno de estos docentes, que no quiere dar su nombre por miedo a posibles represalias, comenta como «hasta el curso pasado» tenían red y que «el profesorado y los alumnos instalaban todas sus aplicaciones según íbamos avanzando en los temas. Si hubiéramos empezado el 15 de septiembre y hubiera estado todo instalado, pues hubiera sido perfecto. El problema es que a día de hoy, pues seguimos sin el material, el software instalado y en muchas clases no podemos avanzar. Los profesores estamos un poco atados de pies y manos».

Dar informática sin programas

La situación, común a otros centros de León y de provincias como Salamanca, Burgos o Valladolid, según los profesores de este centro en San Andrés del Rabanedo, se ha puesto en conocimiento de la Junta: «Nosotros se lo hemos dicho. Todo el software que nosotros necesitamos está en un Excel con el programa que se necesita en cada aula. Pero nos contestan que como tienen más centros y es sólo hay una persona que lo hace, pues estamos con el 'ya vendré, ya vendré' y así estamos.»

«Lo que reivindicamos es que se nos pueda instalar todo, que tengamos todo para poder dar clase», aseguran los docentes de este instituto en el alfoz de León: «No estamos pidiendo nada más allá, que se nos instale el software que necesitamos para poder dar clase».

La petición llega tras una primera solicitud en la que se solicitaba volver al funcionamiento vigente hasta el pasado curso en el que profesores y alumnos gestionaban los equipos, y abandonar el programa 'Escuelas conectadas' que, paradójicamente, ha supuesto la «desconexión» de muchos centros: «Esa es la solicitud que hicimos, el escrito que hicimos desde el departamento, lo que solicitamos era que se pudiera volver a lo de antes pero nos dicen que no, que tenemos que esta todos bajo el mismo dominio y que es así».

Un problemas que es especialmente problemático para ciclos como el de informática por razones obvias pero que también provoca contratiempos en otros como en administración y finanzas que, según comentan desde el IES San Andrés, «también me decían que la semana pasada que claro se habían quedado sin internet también y que tampoco habían podido trabajar».

«Se traen los portátiles de casa»

«Antes nosotros teníamos una red propia y ahora es una única red», resumen el problema estos profesores: «Si no funciona no puede trabajar nadie. Hay ciclos que a lo mejor podéis hacerlo de otra forma, pero claro, en informática, ?nos cruzados de brazos? Hay software que tengo que empezar a dar pero si el programa no está, pues no puedes y como no nos dejan instalar nada vamos avanzando como podemos».

Los docentes comentan como algunos alumnos lo instalan en sus portátiles y «luego vienen aquí ya con las cosas instaladas, pero luego hay chavales que no tienen portátiles, que tienen ordenadores de sobremesa, y se tienen que poner con otros alumnos para poder trabajar en vez de estar trabajando en su ordenador».