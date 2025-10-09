Qué hacer este puente del Pilar en León: Maldita Nerea, Día de Peñas y Oktoberfest La provincia se llena de planes para disfrutar el fin de semana y el lunes festivo con actividades musicales, deportivas y festivas

Concierto de Maldita Nerea

Una de las bandas más importantes en el panorama pop en español visita este puente del Pilar León. Maldita Nerea se sube este viernes 10 de octubre a las tablas del Auditorio Ciudad de León para presentar su último trabajo y recordar discos ya míticos como 'El secreto de las tortugas'.

Día de Peñas

Con las fiestas de San Froilán ya superadas, León se prepara para vivir un nuevo Día de Peñas que llenará de música, color, fiesta y charangas el centro de la ciudad. Será este sábado día 11 cuando la actividad esté servida para los peñistas.

Oktoberfest, Grupo Radar y cine en La Bañeza

La Bañeza se llena de actividades para todos los públicos de cara a este puente del Pilar. El viernes a las 19:00 horas en el Teatro Municipal se representa el espectáculo infantil 'Bichitos'. Esa misma jornada, la música tomará protagonismo a las 23:00 horas en la plaza Mayor, con la actuación del Grupo Radar.

El sábado 11 de octubre, a las 22:30 horas, el Teatro Municipal acogerá el esperado concierto de Polo Nández con entrada gratuita.

Durante el domingo 12 y el lunes 13 de octubre, el cine será el protagonista con la proyección de la película 'Romería', a las 20:00 horas, en el Teatro Municipal. Los más pequeños también tendrán su espacio con la proyección de 'Los tipos malos 2'.

Además, este Puente del Pilar contará con una gran novedad en el ámbito gastronómico y festivo: el primer 'October Fest Ciudad de La Bañeza', organizado por la hostelería local del 10 al 12 de octubre. A partir de las 19:00 horas, el evento ofrecerá música en directo con dos charangas en ruta, sorteo de un viaje para dos personas, y premios a la mejor tapa y a la mejor cerveza importada. También, durante el fin de semana, el Circo estará en la ciudad.

Festival en Picos de Europa

Era una de las actividades más esperada por los vecinos de Picos de Europa este verano pero los incendios obligaron a su cancelación. Este fin de semana, los días 11 y 12, el Sequillo Sonoro recupera la actividad en el valle de Sajambre para llenar de música unos pueblos que se vuelcan con la cita.

Quedada de la 'Senda de los Bosques del Año'

El Bierzo acoge la primera Quedada de la Senda de los Bosques del Año, un evento que une a dos de los bosques más emblemáticos de la comarca como son el Soto de Villar de los Barrios y el Zofreral de Cobrana. Se celebra este sábado con salida desde las 10:00 horas desde la Peña Congosto y llegada a Cobrana tras recorrer 25 kilómetros en descenso por los senderos que atraviesan la Rut ade los Canteros y los Barrios de Salas finalizando en el Soto de Villar de los Barrios.

Fiesta de Otoño

León celebra este mes de agosto la Fiesta de Otoño, un evento que ya cumple su noveno año y que organzia el Instituto Confucio de la Universidad de León y el Club Taichí León.El evento tendrá lugar en la tarde del viernes 10 de octubre en la plaza de San Marcos a las 20:00 horas. El Festival del Medio Otoño es una fiesta con más de 3.000 años de antigüedad, que se celebra cuando la luna es la más grande y brillante del año. En la cultura china, la redondez simboliza la integridad y la unión.

IX Feria del Llibru en Truchas

Los libros serán los protagonistas del fin de semana con la celebración de la IX Feria del Llibru en Truchas/Trueitas los días 11 y 12 de octubre. Tras la cancelación de la tradicional fecha de este evento en agosto debido a la situación de los incendios en la comarca, se decidió su traslado a estas fechas con el fin de poder celebrar un evento que ya se ha convertido en una cita anual imprescindible.

Joven Orquesta Nacional de España

La Joven Orquesta Nacional de España (JONDE), unidad dependiente del INAEM (Ministerio de Cultura), recala en León los días 12, 13 y 14 de octubre dentro de una gran gira de conciertos de música de cámara que la llevará por seis ciudades españolas.

Los conciertos se celebrarán el domingo 12 de octubre a las 19:30 horas, el lunes 13 de octubre a las 19:30 horas y el martes 14 de octubre a las 19:30 horas. Todos ellos en el Auditorio Ciudad de León.

Estreno del documental 'Divergentes'

Este domingo 12 de octubre el salón de actos del Ayuntamiento de León acoge a las 19:00 horas el estreno del documental 'Divergentes' realizado por personas diagnosticadas con TEA en León.

Ruta de los retablos en Villaquilambre

Villaquilambre acoge la exposición itinerante 'Ruta de los Retablos Renacentistas del este de León' que se podrá visitar en el vestíbulo del ayuntamiento hasta el 19 de octubre. Un recorrido por las mejores imágenes de los diez retablos de obligada visita que conforman esta espectacular ruta.

Concierto en el Museo Egipcio

Tras tres veladas de conciertos, el viernes 10 de octubre se clausura el I Ciclo de conciertos 'Big Four House' del Museo Liceo Egipcio con la actuación de la prodigiosa trompetista y cantante leonesa María Quiroga, una de las más destacables promesas del jazz leonés. El concierto se realizará en la sede del Museo Liceo Egipcio (Palacio de Gaviria, C/ Conde Luna 6, León) y comenzarán a las 20:30 horas.

