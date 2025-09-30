Las Peñas de San Froilán vuelven a León el 11 de octubre, pero con varias restricciones Limitaciones de horario, zonas y ruido marcan el regreso de las Peñas a las calles leonesas

Lucía Gutiérrez León Martes, 30 de septiembre 2025, 08:14 Comenta Compartir

La incertidumbre sobre la celebración del Día de Peñas 2025 en León llegó a su fin este lunes, 29 de septiembre, después de que la Federación de Peñas y el Ayuntamiento de León mantuvieran una reunión en la que, finalmente, se ha autorizado que las Peñas puedan salir a las calles el próximo 11 de octubre.

El acuerdo llega tras semanas en las que todo apuntaba a que la fiesta no podría celebrarse, ya que desde el Ayuntamiento se había señalado la problemática con los vecinos y las quejas de los mismos durante todo el año. Por eso, este año las Peñas habían quedado fuera del programa oficial de San Froilán, algo que había generado gran malestar en la Federación, que defendía no solo la tradición y el ambiente festivo, sino también el impacto económico positivo que estas celebraciones suponen para la ciudad.

Según el informe económico presentado por la propia Federación, las Peñas aportan una importante inyección económica a la hostelería leonesa, ya que muchas colaboran con bares y locales gastronómicos en los que se consume tanto comida como bebida durante toda la jornada. «Las Peñas forman parte de León y eliminarlas sería un error», insistieron tras la reunión, defendiendo su papel en la vida social y cultural de la ciudad.

Restricciones y límites

Pese al acuerdo alcanzado, la vuelta de las Peñas estará marcada por varias restricciones. Este año habrá tradicional pasacalles, pero con nuevas normas: el parking de San Pedro será el lugar donde se derive a los peñistas ya que el centro deberá estar libre a la hora de comer hasta las 19:00 de la tarde, las charangas podrán tocar entre las 20 y las 23:00 horas para conciliar la fiesta con el descanso vecinal, y se limitará la música en varias calles del Barrio Húmedo, que todavía no han sido concretadas. También habrá un control de decibelios para reducir el volumen de la música y la obligación de desalojar el Húmedo a mediodía para evitar que permanezca congestionado durante todo el día.

Desde la Federación de Peñas reconocen que el acuerdo deja un sentimiento agridulce. Por un lado, celebran que las Peñas puedan volver a las calles, pero por otro lamentan que las condiciones impuestas hayan llevado a varias Peñas a decidir no participar este año, bien por las restricciones o por la falta de miembros para asumir los costes de las charangas con este nuevo escenario.

Novedades y declaraciones

Como novedad, este 2025 se organizará una Madreñada con la que la Federación quiere unir la fiesta a la tradición, reivindicando que las Peñas no son solo una actividad de ocio, sino también una expresión de la cultura y las costumbres leonesas.

«Hemos llegado a un acuerdo, no al mejor, pero sí de la mejor forma posible», explicaron desde la Federación, insistiendo en que no son responsables de quienes hacen botellón o causan incidentes de madrugada, como ocurre en otras celebraciones de la ciudad. «Los que la lían a las cuatro de la mañana no tienen nada que ver con nosotros», recalcaron.