El festival en un pequeño pueblo en el corazón de Picos de Europa que se celebra este octubre El Sequillo Sonoro, que tuvo que ser suspendido en agosto por los incendios en Valdeón, ya tiene fecha para una nueva edición

A.G.B León Miércoles, 8 de octubre 2025, 09:18 Comenta Compartir

Tras la obligada cancelación en el mes de agosto por los incendios que afectaron gravemente al corazón de Picos de Europa, el festival Sequillo Sonoro 2025 que se celebra en el Valle de Sajambre ya tiene fecha para su edición de este año.

Será este fin de semana, los días 11 y 12 de octubre, cuando el bellísimo valle se llene de música en un festival ya consolidado en la zona. En este regreso la cita cuenta con la incorporación de la banda leonesa Catalina Grande Piñón Pequeño y de DJ Pupilas. Ambas propuestas se suman a un festival que nació como un encuentro de músicos y que hoy ya es referencia en Picos de Europa gracias al apoyo de vecinos y entidades como AIE y el Instituto Leonés de Cultura.

Un cartel con nuevas incorporaciones

El sábado 11 de octubre, en Oseja de Sajambre, el festival contará con las actuaciones de Novembre Elèctric, Titinas DJ, La Viuda de Angelín y CGPP, en una jornada marcada por el rock y el mestizaje.

El domingo 12 de octubre, en Soto de Sajambre, será el turno de Mäbu, Sara Sístole y DJ Pupilas, que protagonizarán una jornada de tono cercano con el público.

Ambas jornadas mantendrán el espíritu participativo y la cercanía característica de Sequillo Sonoro, en un formato que favorece el encuentro entre músicos, vecinos y visitantes en el Valle de Sajambre.

Más actividades para dar vida al valle

Además de la programación musical, el Sequillo Sonoro propone actividades para disfrutar del entorno: rutas guiadas, talleres y experiencias al aire libre que invitan a conocer el paisaje y el patrimonio del valle.

Sequillo Sonoro nació en 2022 como un pequeño encuentro entre músicos en el Valle de Sajambre. Lo que empezó de forma espontánea se ha transformadoen un festival que combina conciertos, actividades culturales y convivencia entre artistas, vecinos y visitantes.

La Asociación Jardín Peña Santa, organizadora del evento, consolida así una propuesta cultural que busca el desarrollo local a través de la música.