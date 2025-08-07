Gran Premio de Velocidad, Fiesta del Turista y la Batalla de Villadangos este fin de semana en León La Bañeza, El Burgo Ranero o Villadangos son algunos de los pueblos que ofrecen ferias, conciertos y fiestas este fin de semana

1 Gran Premio de Velocidad

El Gran Premio de Velocidad de La Bañeza, que alcanza este año su 64ª edición, está consolidando La Bañeza como un referente a nivel nacional e internacional dentro del mundo de las dos ruedas.

2 Fiesta del Turista

La Fiesta del Turista tendrá lugar en El Burgo Ranero. Se trata de la 16ª edición, siendo desde hace varios años una de las fiestas más populares y con más afluencia de público de la Comarca. Durante los días del 7 al 10 de Agosto se prevee una afluencia de público de más de 11.000 personas como ya sucedió en anteriores ediciones.

3 Batalla de Villadangos

Villadangos volverá a viajar a la época medieval este fin de semana para revivir uno de los actos más significativos de su historia. La Batalla de Villadangos cumple este año su edición XXVII con una amplia programación que se extenderá durante los tres días de celebración.

4 Castle Food en Valencia de Don Juan

Castle Food cumplirá este año cinco ediciones donde se ofrecerá a todos los interesados diferentes actuaciones infantiles, mucha música y food trucks para todos los gustos.

5 Fiestas del Vino de Valdevimbre

Valdevimbre se prepara para su popular Fiesta del Vino. Durante los días 8, 9 y 10 de agosto, la Comisión de Fiestas del Vino de la localidad leonesa llevará a cabo un año más —y ya van 48 ediciones— diversas actividades alrededor del vino.

6 Festival Internacional de Payasos

Gordoncillo celebra su Festival Internacional de Payasos, que este año celebra su vigésimo tercera edición. Llenará de nuevo las calles del municipio con actuaciones venidas desde muchas partes del mundo: Martín Garibaldi 'El Cairo' (Argentina), Penélope y Aquiles (Chile), Circus Band (Madrid), 7 Bubbles (Toledo) y Vaivén (Granada) son algunos de los nombres del cartel.

7 Día de Asturias

Este 10 de agosto Villamanin celebrará su tradicional día de Asturias con mercadillo, comida popular, baile vermú con gaiteros o diferentes torneos con los que vivir un día de convivencia entre todos los vecinos.

8 Campeonato de España de Slalom y Kayak Cross

El Canal de Aguas bravas de Sabero-Alejico acogerá el sábado 9 y el domingo 10 de agosto el Campeonato de España de Slalom y Kayak Cross de la categoría absoluta a partir de las 9:30 horas ambos días.

El campeonato, que será clasificatorio para el mundial que se disputará en Penrith (Australia), contará con la participación de las estrellas de este deporte como los medallistas olímpicos Maialen Chorraut y Pau Etxaniz, así como los olímpicos David Llorente, Manu Ochoa, Miquel Travé y Miren Lazkano que ya se encuentran en Sabero entrenando en aguas del Esla.

En total 160 deportistas de 25 clubes tomarán parte en este campeonato que es la cita más importante del slalom y el kayak cross del calendario de la Real Federación Española de Piragüismo que año tras año confía en el Canal de Aguas Bravas de Sabero-Alejico para sus actividades.

9 II Subida de Torre del Bierzo

Médula Sport y el Ayuntamiento de Torre del Bierzo anuncian la celebración de la II Subida de Torre del Bierzo al Alto del Manzanal, que el próximo sábado 9 de agosto volverá al calendario del Campeonato de Castilla y León de Montaña. La prueba, muy aplaudida por el automovilismo berciano en su debut de 2024, discurrirá por el tramo de 4,4 kilómetros de la carretera LE-106 que cuenta con salida en el km. 4,5 de la mencionada carretera -a escasa distancia de la población de Torre del Bierzo- y meta en el km. 0,15 antes de llegar al cruce con la actual N-VI.

10 Jazz contemporáneo de Sumrrá

El trío gallego de jazz contemporáneo Sumrrá actuará el próximo sábado 9 de agosto a las 21:30 horas en el escenario exterior de la Fundación Cerezales Antonino y Cinia (FCAYC), como parte de la programación del festival TROPOS 2025.

11 Taller para adultos 'Escribe como una sufragista'

El sábado 9 de agosto a las 10:00 horas el Museo Casa Botines Gaudí ha organizado el taller para adultos 'Escribe como una sufragista' con motivo de la exposición temporal 'La Conquista del Voto' y del Día Mundial de la Caligrafía. El taller está diseñado para jóvenes a partir de 14 años y adultos que tendrán la ocasión de conocer el papel de la prensa, los manifiestos, las cartas abiertas y las publicaciones feministas del siglo XIX y principios del XX.

12 Semana del Teatro Intergeneracional en la Calle (SETIC)

Villabalter acoge desde el jueves, 7 de agosto, una nueva edición, y van 27, de la Semana de Teatro Intergeneracional en la Calle (SETIC), con la participación, hasta el día 12 del mismo mes, de seis grupos de teatro y una cuentacuentos, que desarrollarán un total de siete actuaciones.

13 Taller sobre manejo de telescopios y observación de Perseidas

El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, en Sabero, organiza un taller sobre manejo de telescopios y una observación astronómica de las famosas Perseidas. El viernes día 8 de agosto a las 22:00 horas de la noche tendrá lugar una observación astronómica para contemplar el fenómeno de las Perseidas a cargo de José Vicente Casado y Alan Casado, que como en ediciones anteriores 'leerán' para los asistentes el cielo estrellado, situando en el mismo las constelaciones, planetas, satélites y principales estrellas.

14 Torneo Virgen de Boinas

El Torneo Virgen de Boinas, en Matallana de Torío, no solo es una cita clave para los amantes del fútbol sala, sino también una actividad deportiva que busca consolidarse como uno de los eventos principales de las fiestas patronales, que une a vecinos, familias y visitantes en torno al deporte y la convivencia.

15 Conferencia en La Comunal y taller de cojines en el «Epicentro Cultural Maragato»

El próximo sábado 9 de agosto la diseñadora leonesa Ana de Valle visitará La Comunal para hablar de su pasión por el diseño, los patrones y los tejidos. El domingo 10 de agosto por la mañana en la Casa de la Cultura «Epicentro Maragato», la diseñadora realizará un taller creativo de confección de cojines «MC33», donde explicará en que consiste un patrón, aplicándolo a la realización de un cojín para su posterior corte y confección.

16 Taller de cojines de la diseñadora Ana de Valle

El domingo 10 de agosto por la mañana en la Casa de la Cultura «Epicentro Maragato», la diseñadora realizará un taller creativo de confección de cojines «MC33», donde explicará en que consiste un patrón, aplicándolo a la realización de un cojín para su posterior corte y confección. El taller incluye todos los materiales a utilizar, al finalizar cada participante podrá llevarse su propio cojín.

17 Presentación V Feria de minerales

La feria se celebrará los días 16 y 17 de agosto en el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, con sede en Sabero, y contará con vendedores profesionalesy coleccionistas aficionados, así como talleres y música en directo.