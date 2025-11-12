La novela y cultura gótica, protagonistas del ciclo Híbridos 2025 Se celebra los días 27, 28 y 29 de noviembre en la Fundación Vela Zanetti bajo la dirección de Vicente Muñoz y con el patrocinio del Ayuntamiento de León a través de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural

La novela y la cultura gótica son las protagonistas de una nueva edición del ciclo Híbridos que se celebrará los próximos días 27, 28 y 29 de noviembre bajo el título 'Un gótico para el siglo XXI' y reunirá en León a expertos en esta temática que desgranarán aspectos como la literatura y la música gótica, el cine de terror, la novela gráfica o las reinvenciones del gótico desde el ámbito de la ciencia ficción, los videojuegos o el manga. Todas las actividades se desarrollarán en la Fundación Vela Zanetti.

Bajo la dirección de Vicente Muñoz y con el patrocinio de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, Híbridos 2025 se centrará, al igual que en la pasada edición, en los maestros del terror. En esta ocasión los protagonistas serán Arthur Machen, autor de algunos de los relatos más importantes del género y precursor del folk horror y la psicogeografía, y William Hope Hodgson, creador del terror marítimo y maestro del horror cósmico, quienes serán analizados por reconocidos expertos en sus universos literaritos.

La concejala Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, se ha reunido con el director del ciclo, Vicente Muñoz, para ultimar los detalles de cara a su celebración.

Programa

La programación arranca el jueves 27 de noviembre a las 19:00 horas con la inauguración oficial a cargo del director de Híbridos 2025, Vicente Muñoz, que estará acompañado del programador y asesor del ciclo, Jesús Palacios. Tras este acto se celebrará la primera conferencia a cargo de Abraham Domínguez Belloso, escritor, profesor y doctor en Comunicación Audiovisual, que hablará de 'Vampiros en la era del Me#Too'. Está programada para las 19:30 horas.

Al día siguiente, viernes 28 de noviembre, abre la jornada a las 19:00 horas la ponencia 'Romances góticos poliamorosos' a cargo de Julia Valencia Gachs, escritora de relatos de terror y fantasía oscura.

Ese mismo día, a partir de las 20:00 horas, será el turno de la conferencia 'Maestros del Terror I: Arthur Machen Terrores paganos y gótico urbano' a cargo de Roberto Ávila, escritor y periodista experto en literatura fantástica.

El sábado 29 de noviembre a las 12:00 horas el poeta y escritor leonés Luis Artigue presentará 'Vampiros, destripadores y el nuevo orden mundial' que analizará personajes como el vampiro, el hombre lobo o el zombi en el siglo XXI.

Ese mismo día, pero a las 19:00 horas, Jesús Palacios, programador de Híbridos, escritor y crítico cultural y cinematográfico, presentará 'Maestros del terror II: William Hope Hodgson La voz de las profundidades'.

Como broche final a este ciclo el sábado a las 20:30 horas se ha programado la charla coloquio 'Presente y futuro del gótico en el siglo XXI' en la que Vicente Muñoz y Jesús Palacios, director y programador de Híbridos, conversarán entre ellos y con el público acerca de la situación del género gótico en nuestros tiempos, así como la naturaleza original, mutaciones y evolución a lo largo de los siglos.