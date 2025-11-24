Cine de Goya, 100 actividades y 90 entidades para el 35 aniversario de ExpoJoven León La cita albergará la presentación del I Festival de Cortometrajes ExpoJoven León y se entregará el Premio de Honor a Néstor López

Leonoticias León Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:51 Comenta Compartir

El Palacio de Exposiciones de León acogerá este sábado, 29 de noviembre, la 35 edición de la feria ExpoJoven, que contará con la participación de 88 entidades y la celebración de cuatro presentaciones y casi un centenar de actividades entre las 10 y las 21 horas, con una pausa para la comida entre las 15 y las 16.30 horas.

Hasta la fecha, se han programado 93 actividades en las que las asociaciones juveniles de la ciudad mostrarán sus propuestas. Además, siguiendo con la programación del año pasado, también habrá espacios dedicados a la enseñanza de idiomas, al cómic y a los libros, al ocio y turismo activo y a los centros educativos.

En el ámbito del deporte estará presente el tradicional corro de aluches, que contará con una pequeña competición por el premio 'León Joven' de lucha leonesa. También se celebrará una edición intensiva del Campamento Digital, impulsada por Fundación Cibervoluntarios, en la que niños y jóvenes de 12 a 17 años podrán explorar el mundo digital a través de talleres, retos y actividades interactivas de la mano de formadores especializados.

Entre las novedades de este año, ExpoJoven participará en el encendido navideño, para lo que en el hall de entrada se instalará un árbol de Navidad y, tras el acto inaugural, el alcalde de León procederá a su encendido.

Actividades estrella

La 35 edición de ExpoJoven contará con dos grandes actividades estrella, como son el Globo Cautivo, que estará de 10 a 13 en la zona exterior del jardín, siempre que las condiciones climatológicas lo permitan, y la Unidad VIDOC -Vehículo Integral de Documentación-, un sistema móvil que permite expedir DNI y pasaporte rápidamente, además de mostrar material de distintas especialidades de la Policía Nacional.

Por otro lado, desde Monoloco se ha lanzado la propuesta 'Local Héroes', una iniciativa creada para descubrir a los DJs emergentes más destacados de la provincia y darles un escenario real donde demostrar su talento. Tras el cierre de inscripciones, Monoloco seleccionará a cuatro finalistas que actuarán en directo dentro de la programación de ExpoJoven León, con sesiones de 25 minutos cada uno.

Otro atractivo será la actuación de Laaza, que actuará de manera gratuita a las 19.15 horas en el Palacio de Exposiciones. También habrá espacio para el circo con el espectáculo 'Incipit', un montaje de circo contemporáneo desarrollado en un proceso de creación colectiva a partir del poder del inicio, las ilusiones y los miedos que encierran los primeros pasos.

Festival de Cortometrajes

Para cerrar el día se llevará a cabo una gala de clausura, en la que se presentará la primera edición del Festival de Cortometrajes ExpoJoven León, un nuevo espacio cultural creado para impulsar el talento audiovisual emergente, al que se presentaron 59 proyectos.

Dentro del festival se estrena la categoría especial 'Made in León', destinada a proyectos vinculados a la ciudad o la provincia. La entrega de premios tendrá lugar a las 21 horas y se otorgarán tres galardones principales en las categorías Mejor Cortometraje, Mejor Dirección y Mejor Guion.

Desde la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de León se entregará el Premio de Honor ExpoJoven al cineasta leonés Néstor López, poseedor de dos Premios Goya, uno de ellos por el cortometraje 'Semillas de Kivu'. Durante la gala se proyectará esta obra, actualmente en carrera hacia los Óscar, seguida de un coloquio con el director antes de la entrega del reconocimiento.