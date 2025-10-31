leonoticias - Noticias de León y provincia

Revilla junto a José Antonio Díezz el pasado 7 de octubre de 2025en León. Campillo

Revilla encenderá la Navidad en León el próximo 28 de noviembre

El expresidente cántabaro será recibido por pendones leoneses y estará acompañado por el alcalde en la puesta en marcha de poblado navideño del bar Azaila 1930

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 31 de octubre 2025, 17:22

El expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla será el próximo 28 de noviembre el invitado especial del tradicional encendido navideño del bar Azaila 1930, situado en el barrio de La Palomera de León.

Será el segundo año consecutivo que Revilla participe en una cita que da el pistoletazo de salida a la navidad de la ciudad y que cada año está protagonizada por diferentes personalidades.

En esta ocasión, el expresidente de Cantabria, que será recibido por pendones leoneses, estará también acompañado por el alcalde de León, José Antonio Díez, mientras que la música del evento, que comenzará a las 13.30 horas, correrá a cargo de Ángel Manuel de Vega.

