leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Teatro del Centro Cívico.

El pueblo de León que climatiza su Centro Cívico con 58.000 euros

Se trata de una medida para mejorar el confort y la eficiencia energética del edificio

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 27 de octubre 2025, 11:32

Comenta

El ayuntamiento de Santa María del Páramo ha finalizado las obras de climatización del Centro Cívico del municipio, una actuación que ha supuesto una inversión total de 58.000 euros y que permitirá mejorar la calidad de los servicios culturales, educativos y sociales que se prestan en el edificio.

Gracias a esta intervención, el centro cuenta con sistemas de climatización en el salón de actos, las salas de conferencias, la biblioteca y la sala de estudio, lo que permitirá ofrecer actividades durante todo el año en condiciones óptimas de temperatura y eficiencia energética.

La alcaldesa, Alicia Gallego, ha destacado que esta mejora supone «un salto de calidad en la oferta cultural del municipio», ya que el Centro Cívico forma parte ahora de la red de teatros de Castilla y León, pudiendo acoger actividades culturales «con todas las garantías de confort y sostenibilidad».

Noticias relacionadas

El vuelco de un turismo de madrugada en un La Valduerna deja herido a un joven de 24 años

El vuelco de un turismo de madrugada en un La Valduerna deja herido a un joven de 24 años

El Aeródromo Militar de León busca quién gestione su bar por 0 euros

El Aeródromo Militar de León busca quién gestione su bar por 0 euros

La actuación ha sido cofinanciada por fondos de la línea de modernización y sostenibilidad de las bibliotecas municipales, del Ministerio de Cultura (6.768,87 euros), el Plan Provincial de Cooperación Local 2023 de Diputación de León (34.690,70 euros) y el resto con fondos propios del propio Ayuntamiento.

Con esta actuación el Ayuntamiento continúa apostando por la modernización de las infraestructuras culturales municipales, tras otras mejoras recientes como la ampliación del escenario, la renovación de asientos, luces, camerinos y cortinas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se incendia la antigua azucarera de Veguellina
  2. 2 Martínez enciende al leonesismo por «burlarse» de la birregionalidad
  3. 3 Un herido en un accidente de tráfico cerca de la estación de trenes en León
  4. 4 León corre, pasea y sonríe en apoyo de la lucha contra el cáncer
  5. 5 Sánchez pide «cambiar a Mañueco» y presume, sin anuncios, del legado de Zapatero en León
  6. 6 La Base Aérea de León busca quién gestione su bar por 0 euros
  7. 7 El mapa de la saturación del aparcamiento de pago en el centro de León
  8. 8 Muere un oso pardo tras ser atropellado en Laciana
  9. 9 Arde una casa en un pueblo de León
  10. 10 Las ciudades de Estados Unidos que llevan León en su nombre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias El pueblo de León que climatiza su Centro Cívico con 58.000 euros

El pueblo de León que climatiza su Centro Cívico con 58.000 euros