El pueblo de León que climatiza su Centro Cívico con 58.000 euros Se trata de una medida para mejorar el confort y la eficiencia energética del edificio

Leonoticias León Lunes, 27 de octubre 2025, 11:32 Comenta Compartir

El ayuntamiento de Santa María del Páramo ha finalizado las obras de climatización del Centro Cívico del municipio, una actuación que ha supuesto una inversión total de 58.000 euros y que permitirá mejorar la calidad de los servicios culturales, educativos y sociales que se prestan en el edificio.

Gracias a esta intervención, el centro cuenta con sistemas de climatización en el salón de actos, las salas de conferencias, la biblioteca y la sala de estudio, lo que permitirá ofrecer actividades durante todo el año en condiciones óptimas de temperatura y eficiencia energética.

La alcaldesa, Alicia Gallego, ha destacado que esta mejora supone «un salto de calidad en la oferta cultural del municipio», ya que el Centro Cívico forma parte ahora de la red de teatros de Castilla y León, pudiendo acoger actividades culturales «con todas las garantías de confort y sostenibilidad».

La actuación ha sido cofinanciada por fondos de la línea de modernización y sostenibilidad de las bibliotecas municipales, del Ministerio de Cultura (6.768,87 euros), el Plan Provincial de Cooperación Local 2023 de Diputación de León (34.690,70 euros) y el resto con fondos propios del propio Ayuntamiento.

Con esta actuación el Ayuntamiento continúa apostando por la modernización de las infraestructuras culturales municipales, tras otras mejoras recientes como la ampliación del escenario, la renovación de asientos, luces, camerinos y cortinas.

Temas

Santa María del Páramo