El Aeródromo Militar de León busca quién gestione su bar por 0 euros El local de la Academía Básica del Aire al que se puede optar parte sin precio de salida

Alberto P. Castellanos León Lunes, 27 de octubre 2025, 08:12

El valor estimado del contrato es de 0 euros. Puede que este sea uno de los mejores reclamos para una licitación que se cierra estos días: el del bar de la Academia Básica del Aire en León, en la base de La Virgen del Camino.

Cero euros puede ser llamativo aunque sí hay que tener en cuenta que los licitadores tienen que depositar una garantía de 5.000 euros cuando presenten la oferta económica, en principio, para uno año con opción a otras tres prórrogas anuales. Otro punto a tener en cuenta es que 20 de los 70 puntos que se ponderan se reciben de forma automática si se rebajan un cinco por ciento los precios máximos en estos productos: cafés, infusiones, pincho de tortilla y tostadas.

Por ejemplo, el precio del café con leche y de las infusiones es de 1,40 euros; el del pincho de tortilla de euro y medio; y las tostadas de pan convencional de dos euros. También se establece el precio de los bocadillos: 3,10 euros los grandes; y de los platos combinados -cuatro en total- a siete euros y medio.

El horario en el que el local tiene que estar abierto es de lunes a viernes de nueve a una de la mañana, y de seis de la tarde a diez de la noche, excepto los viernes. Los fines de semana y festivos permanecerá cerrado. Durante el periodo lectivo de verano sólo se abrirá al mediodía, y en Navidad y Semana Santa no se abrirá en los festivos y vísperas. Esto es el mínimo exigido así que el adjudicatario puede aumentar esas horas de servicio.

Salvo condiciones o eventos especiales, no se servirá alcohol de alta graduación; y de ningún tipo cuando haya ejercicios o maniobras en la base aérea.

El plazo para presentar ofertas termina esta semana y todos los detalles se pueden consultar en el Boletín Oficial del Estado y el Ministerio de Defensa.