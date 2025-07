Menos viviendas, mayor demanda y precios por las nubes: «Si buscas un alquiler por menos de 600 euros no vas a encontrar nada» El estudio estima que la media de alquiler en la provincia de León se encuentra en los 640 euros, y para que el precio fuera justo y equitativo tendría que ser de 499 euros

El mercado del alquiler se encuentra en una de sus mayores crisis. El número de pisos que se ofertan es escaso frente a la demanda de jóvenes y familias que quieren arrendar o comprar un inmueble. Inquilinos y arrendatarios no encuentran un punto en común.

De hecho, desde la entrada en vigor la Ley de Vivienda se ha registrado una caída del 29% en los pisos en alquiler disponibles entre los años 2023 y 2025. En León, el precio medio de la vivienda se sitúa entre los 800 y 1.342 euros por metro cuadrado, según los datos ofrecidos por el Colegio de la Propiedad de Registradores. Esto ha supuesto un incremento del 6,8% del precio con respecto al pasado año, y los expertos inmobiliarios leoneses no prevén que vaya a experimentar una bajada. Todo lo contrario. Seguirá subiendo: «Es muy complicado que los jóvenes puedan acceder a la vivienda con estos precios», comenta María Ángeles Duerna, de Inmobiliaria Duerna, añadiendo que «si buscas un alquiler por menos de 600 euros no vas a encontrar nada. Algunos propietarios piden incluso 1.200 euros. Unas cifras que son inviables para muchas familias y particulares, debido a los bajos salarios».

La empresa y consultoría inmobiliaria CoHispania elaboró un informe, donde analizaba «la situación de la población joven y el acceso a la vivienda en el pasado año». Las cifras muestran que el 43% del sueldo de un joven leonés se va en el alquiler de la vivienda o residencia. Es decir, casi la mitad de lo que gana lo invierte o lo destina a ese fin ¿Y cuál es el salario medio de un joven entre 24 y 35 años en León? Según el citado análisis, ronda los 1.498 euros. Si multiplicamos esta cifra por 14 pagas (teniendo en cuenta las extras de junio y Navidad), el salario medio anual de un leonés se encuentra en los 20.972 euros, muy alejado del informe Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias de la Agencia Tributaria, en el que sitúan el salario medio anual en la provincia de León en los 1.800 euros mensuales (unos 22.396 euros de media anual). En el lado opuesto de la Región se encuentra Burgos, donde la media del salario mensual es de 1.656 euros.

¿Cuánto gasta un joven leonés en el alquiler?

El análisis de CoHispania estima que la media de alquiler en la provincia de León se encuentra en los 640 euros, y para que el precio de la vivienda arrendada se correspondiera con el sueldo de un joven leonés (1.498 euros), y fuera justo y equitativo, tendría que ser de 499 euros. Esta última cifra dista mucho de las que muestra los principales portales inmobiliarios (Idealistas, Fotocasa, etc.), en los que el precio del alquiler no baja de los 450 o 550 euros. «Deberían dar más ayudas o regular los precios, porque esto es imposible», expresa María Ángeles Duerna. Además, el Banco de España recomienda contar con un fondo de emergencia para «gastos no planeados o de emergencia» y que estos deben equivaler «a la mitad de los gastos mensuales». Algo que resulta inviable en León.

Se comprueba, así, que debido a la alta demanda y la escasez de pisos las tornas han cambiado, y ahora son los propietarios quienes tienen más de ocho propuestas de arrendatarios interesados por cada unidad. Un aumento notable con respecto a anteriores años, en el que el stock de viviendas era mucho mayor.

Los datos ofrecidos por CoHispania tampoco favorecen a la comunidad autónoma, en la que el salario medio anual se sitúa en los 18.539 euros, de los cuales se invertirían mensualmente 818 euros en el alquiler y, en el caso de compra del inmueble, el precio que pagaría mensualmente sería de 1.071 euros.

¿A qué edad se emancipan los jóvenes en Castilla y León?

Los datos no mejoran, si tenemos en cuenta la tasa de emancipación de los jóvenes comprendidos entre los 16 y 34 años de Castilla y León, que se encuentra en el 14,7%. Es decir, la mayoría de jóvenes que se hallan en esas edades prefieren seguir viviendo en la casa familiar, antes que alquilar o compartir piso, debido a los bajos salarios y a los precios tan elevados de los inmuebles.