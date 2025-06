La vivienda en León, misión imposible: «Es muy complicado que los jóvenes puedan acceder a un piso con esos precios»

Paula Hernández León Lunes, 16 de junio 2025, 08:19 Comenta Compartir

Poca oferta y mucha demanda, así se encuentra el mercado inmobiliario en Léon. Los precios no paran de subir, pero las viviendas disponibles merman y, si salen al mercado, suelen venderse o alquilarse en pocos días u horas. Los datos ofrecidos por el índice de Precios de Consumo y Vivienda elaborados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan que el precio del alquiler ha sufrido un incremento con respecto a años anteriores.

Según representantes del mercado inmobiliario leonés «el incremento del precio de la vivienda, tanto en venta como alquiler, no para de crecer y no pueden prever que tenga tope». Es por ello que el mercado de la vivienda está en alza en León, principalmente en ciertas zonas de la ciudad (algunas de nueva construcción). Cada vez son más los que se animan a comprar en vez de alquilar. La calidad de vida, junto con la cercanía y tranquilidad que ofrece la provincia se ha convertido en un aliciente para que más gente joven invierta en el sector de la vivienda. Unos compran para vivir, otros para reformar y más tarde alquilar.

De este modo, el precio de la vivienda en León se sitúa entre los 800 y 1.342 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento del 6,8% con respecto al pasado año, según los datos ofrecidos por el Colegio de Registradores de la Propiedad de España. Los meses de mayo y junio se sitúan, con diferencia, como los que menor variación sufren, aunque si se comparan con el resto de España el mercado inmobiliario leonés ha sufrido una caída del 4,8% en este último año.

«En Léon, ha incrementado las ventas en un 10%-12%», indica María José Martínez, responsable de Inmobiliaria Húmedo. «En estos momentos, se han incrementado los precios de la vivienda debido a la alta demanda, por lo que sí lo comparamos con hace diez años la diferencia es muchísimo más notable», comenta. Y añade. posteriormente, que «desde 2021/2022 el mercado absorbió todas las herencias post-covid, por eso nos encontramos pisos con mayor antigüedad a reformar».

Unas cifras que colocan a León con uno de los mercados más dinámicos, situándose la tercera en el ranking de provincias de la comunidad autónoma que sufren un mayor aumento el en el precio de la vivienda, sólo le superan encuentran Palencia y Valladolid, debido a la demanda y a los precios competitivos que oferta, según el informe elaborado por Fotocasa.

Asimismo, los precios por municipios constatan estos datos ofrecidos por el portal Fotocasa y la tendencia del mercado inmobiliario, situando a La Bañeza como la localidad con el precio más económico de la provincia, con 772 euros el metro cuadrado, lo que supone una variación interanual del 2,7%. Seguida de: Astorga (882 euros), Valencia de Don Juan (934 euros), Ponferrada (941 euros), Valverde de la Virgen (1.058 euros) y Villaquilambre (1.267 euros).

La Palomera y La Lastra entre las zonas más demandadas

«El centro, sin duda, siempre es uno de los sitios que más demandan, tanto para alquiler como compra de vivienda» indica María José Martínez, responsable de Inmobiliaria Húmedo. La calle Ancha y plaza de San Marcelo «rondan los 800 euros el alquiler» según indica la responsable de la Inmobiliaria Húmedo, aunque destaca que «depende la zona el precio».

Y, ¿cuáles son las zonas más demandadas por los leoneses? La Palomera, Las Heras y La Lastra ocupan el podium. «La Palomera-Zona Universitaria y La Lastra son las zonas que más caras en estos momentos» comenta María Ángeles Vila, responsable de la Inmobiliaria Duerna. Su demanda se debe, principalmente, a que son obras nuevas que permiten rehabilitación e incluyen plaza de garaje, algo que resulta imposible en la zona centro de la capital. En este sentido, Vila destaca «las numerosas restricciones que ponen los propietarios de las viviendas en alquiler», situación que corrobora la responsable de Inmobiliaria Húmero. Para María Jo´se Martínez, «el perfil más demandado es una persona que ofrezca estabilidad y solvencia». ¿Qué buscan en estos momentos? Funcionarios, farmacéuticos, etc. Es decir, seguridad, solidez y permanencia en el arrendatario y, también importante compromiso a largo plazo por su parte.

María Ángeles Vila de Inmobiliaria Duerna prosigue en estos términos: «Sí buscas un alquiler por menos de 600 euros no vas a encontrar nada. Algunos propietarios piden incluso 1.2000 euros. Este tipo de cifras son inviables para muchas familias y particulares, debido a los bajos salarios» existentes en la provincia. De hecho,según el informe Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias de la Agencia Tributaria el salario medio anual en la provincia de León se sitúa en los 22.396 euros, lo que supondría una media mensual de unos 1.800 euros mensuales (una subida de casi más de 100 con respecto al 2023, en el que el salario mensual no llegaba a los 1.700 euros. Sin embargo, no son datos muy positivos, ya que el salario medio leonés se sitúa muy por debajo de la media de la Comunidad que alcanza los 24.187 euros anuales y los 31.698 euros nacionales.

De este modo, es muy difícil acceder a la vivienda, o alquilarla, sin abonar menos de la mitad del sueldo de un trabajador, indican expertos inmobiliarios de León. Además, si se realiza una búsqueda rápida por los principales portales de alquiler y venta (Idealista o Fotocasa) nos encontramos precios que no bajan de los 450 euros o 550 euros. «Es muy complicado que los jóvenes puedan acceder a la vivienda con esos precios» expone María Ángeles Duerna de Inmobiliaria Duerna. Y añade: «Deberían dar más ayudas o regular los precios, porque esto es imposible».

Por ello, los expertos inmobiliarios de la provincia recomiendan zonas más alejadas del centro o periféricas, donde no solo son más asequibles los alquileres sino que cuentan con mayor números de prestaciones (garaje, posibilidad de reforma u obra, pisos de nueva obra o recién construidos o reformados, etc). Alquilar o vender un piso en León sigue siendo una misión casi imposible para muchos, ya que se prevé que los precios no bajen sino que continúen al alza.