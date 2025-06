Los pueblos de León contarán en 2040 con la mitad de población que a comienzos de siglo

Paula Hernández Miércoles, 25 de junio 2025, 08:17 | Actualizado 09:00h. Comenta Compartir

El comienzo del siglo XX se presentaba más prometedor en estas tierras. Los estudiosos auguraron grandes cambios e innovaciones. La mejora, gracias a las nuevas tecnologías, haría más sencillo y provechoso el día a día. Sin embargo, cómo imaginar que la provincia de León perderá el 33,2% de su población rural cuando se alcance el año 2040. Eso es lo que se afirma en un estudio elaborado por Miguel Ángel González-Leonardo, investigador del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales de México, publicado en la Revista AGER (Revista sobre Despoblación y Desarrollo Rural).

Si los pronósticos reflejados en el trabajo realizado por González-Leonardo están acertados, el número de habitantes en tierras leonesas habrá mermado en 2040 en un tercio. Es decir, en 167.000 personas. El estudio contempla que dentro de 15 años vivirán en la provincia, exceptuando los pueblos más cercanos a la capital, menos del 40% de la población.

Los datos oficiales del censo y del Instituto Nacional de Estadística de España (INE) indican que la provincia de León contaba con 375.502 habitantes en 1900, de los cuales 18.117 pertenecían a la capital. Esto significaba el 4,7% de la población, mientras que el 95,3% residía en núcleos rurales y se desplazaba a la capital cuando lo demandaban ciertas necesidades, como por ejemplo acudir al médico o ir al mercado.

Según el citado estudio de Miguel Ángel González-Leonardo, el descenso de la población rural alcanzaba en la provincia de León el 25,9% en el año 2000. Así, el investigador mexicano pronostica que en 2040 la pérdida demográfica será muchísimo más pronunciada, alcanzando el 33,2% y situándose como la provincia española en la que más ha decrecido la población rural, pues la pérdida es la mayor en cuanto al porcentaje. Ninguna la supera.

El éxodo rural, con el abandono de los pueblos y la marcha a las grandes ciudades o capitales, sobre todo en los años 60 del pasado siglo, ha afectado gravemente a la provincia leonesa, que ve cómo desciende de manera progresiva el número de habitantes en los últimos tiempos.

El noroeste español: ¿el gran epicentro del problema?

Las cifras y previsiones ofrecidas por González-Leonardo no son muy alentadoras. Si nos fijamos en los seis primeros nombres que aparecen en la tabla, se puede extraer una conclusión pesimista: el noroeste español será el mayor castigado demográficamente en el futuro. Así, además de la provincia leonesa, a la cabeza y distanciada, la pérdida superará el 20% en Zamora, Ourense, Asturias, Lugo, Salamanca y Cáceres. Serán las que pierdan más población rural en los próximos 15 años, si nadie busca y pone algún remedio. Y el investigador no contempla la posibilidad de que la situación mejore o que se produzca una alteración importante de la tendencia en un plazo corto o medio, que permitiera cambiar esa realidad. En el lado opuesto, se encuentran Baleares, Madrid, Alicante, Guadalajara, Almería y Barcelona, que no solo no perderán población, sino que llegarán a incrementarla en un 48,9%.

Las tendencias marcan los tiempos, y mientras unos crecen, otros menguan o retroceden. Los jóvenes, y no tan jóvenes, abandonan las pequeñas ciudades y los núcleos rurales que los vieron crecer. Buscan oportunidades, y se alejan de donde escasean o no existen. No se olvidan de la tierra y de los orígenes, que ahí están, pero emprenden el obligado camino de la diáspora.