El viento será protagonista de un lunes festivo con cielos cubiertos en León Las temperaturas serán algo más frescas que durante el fin de semana y en algunas zonas las nieblas serán persistentes

Alberto P. Castellano León Lunes, 8 de diciembre 2025, 09:26

El tiempo en León seguirá siendo muy variable aunque, como el domingo, la posibilidad de ver llover seguirá siendo muy baja aunque los cielos permanecerán cubiertos durante gran parte del día aunque durante la mañana puede que se abrán más claros.

También durante la mañana será más probable que haya nubes bajas y no se descartan brumas y bancos de niebla en zonas de montaña, donde podrán ser persistentes y no llegar a levantar durante todo el día aunque el viento debería barrerlas en las horas centrales del día. Momentos también en los que será más probable que se registre alguna precipitación, en general débil y dispersa, y de nieve a partir de los 2.000 metros.

Las temperaturas no cambiarán mucho en los lugares donde el sol luzca algo más aunque lo más probable es que las máximas puedan caer hasta un par de grados mientras que las mínimas no variarán apenas.

El viento del sur y suroeste soplará de flojo a moderado con alguna racha fuerte en cotas altas a últimas horas que son el adelante de un martes que resultará bastante ventoso en toda la provincia.

La situación, según los pronósticos, será muy similar hasta mediados de semana ya que para el próximo fin de semana los modelos meteorológicos atisban más frío y lluvia.