El viento frustra el exitoso inicio de temporada de San Isidro Centenares de esquiadores disfrutaron del inicio de puente en la instalación leonesa, cerrada este domingo

Rubén Fariñas León Domingo, 7 de diciembre 2025, 11:40 Comenta Compartir

Tras un inicio de puente que prometía recordar los mejores momentos de la estación, el domingo ha traído consigo a uno de los enemigos de los esquiadores.

Los 11 kilómetros de pistas disponibles que tenía la Estación de Invierno de San Isidro han tenido que cerrar debido a las fuertes rachas de viento que hay en todas las cotas de la instalación.

Así lo anunciaba la propia web esta mañana cuando, probablemente, muchos se preparaban para pasar la jornada entre festivos en la estación de Puebla de Lillo.

Sin embargo, algunos han apurado los primeros metros de pistas y han acudido hasta la Cordillera con sus trajes y patines dispuestos a dar algún paseo en este entorno.

Todo ello después de un arranque de temporada alentador. Este mismo sábado, Día de la Constitución, centenares de personas se dejaron ver en los remontes que se encontraban disponibles.

Ampliar Colas para acceder a uno de los telesilla.

Los telesillas registraron incluso colas de espera en las horas punta y no daban a basto para subir a los esquiadores para luego deslizarse sobre la nieve húmeda de San Isidro.

A pesar de la poca nieve existente, y de que estos días no está acompañando el tiempo -tampoco lo hará la próxima semana- la estación espera alargar este primer encuentro con la nieve lo máximo posible.