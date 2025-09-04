El verano en León registra el mayor número de víctimas en carretera desde 2016 Cinco personas perdieron la vida en siniestros viales, la mayoría en carreteras secundarias, en un verano marcado por incendios y alta movilidad

El verano de 2025 ha dejado en la provincia de León el mayor número de víctimas mortales en carretera desde 2016. En total, se contabilizaron cinco fallecidos en vías interurbanas, autopistas y autovías, lo que supone dos muertes más que en el mismo periodo del año anterior.

La mayoría de los siniestros se produjeron en carreteras secundarias, mientras que en autopistas y autovías sólo se registró una víctima mortal. Estas cifras se dan en un contexto de alta movilidad por las vacaciones estivales y con la complicación añadida de los cortes de tráfico ocasionados por los incendios que han afectado a distintos puntos de la provincia durante todo el verano.

Según los datos de la Dirección General de Tráfico, el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de agosto vuelve a ser el más trágico desde 2016, año en el que también se contabilizaron cinco fallecidos.

Cifras superiores al año anterior

En el conjunto del país, el mes de julio cerró con 112 víctimas mortales en siniestros de tráfico, una cifra superior a la de años anteriores y que refleja un incremento preocupante. Las colisiones frontales y las salidas de vía se sitúan entre las principales causas de los accidentes, mientras que han descendido las colisiones laterales, traseras y los atropellos.

Otro de los datos que preocupa a la DGT es que 17 de las personas fallecidas en julio en España no utilizaban ningún sistema de seguridad en el momento del siniestro, lo que evidencia que el incumplimiento de las medidas básicas de protección sigue teniendo consecuencias graves y que, muchas veces acaban en tragedia.

Balance de este verano en la provincia

En la provincia de León, la siniestralidad en autopistas y autovías se mantiene estable respecto a 2024, con una víctima en ambos casos. Estas vías han presentado cifras más bajas: en 2019 no hubo fallecidos, en 2018 y 2017 se registró uno cada año, y en 2016 tampoco se contabilizaron víctimas. Sin embargo, en las carreteras secundarias el panorama es mucho más grave, con un repunte claro respecto a la última década.

El balance de este verano deja un sabor amargo en una provincia golpeada también por los incendios, que han arrasado más de 100.000 hectáreas. A la devastación medioambiental se suman cinco víctimas que han perdido la vida en las carreteras leonesas.