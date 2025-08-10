Tres heridos en un accidente múltiple en la N-630 en León
Dos coches han chocado y varias personas han tenido que ser atendidas a la altura de Sariegos
León
Domingo, 10 de agosto 2025, 13:58
Los numerosos desplazamientos en la provincia siguen causando problemas en la circulación, así como accidentes.
A las 13:12 se ha conocido uno de ellos, una colisión por alcance entre dos turismos en el kilómetro 138 de la N-630, en Sariegos, sentido La Robla.
Tras recibir el aviso, el 112 moviliza a la Guardia Civil de Tráfico y a Sacyl ya que se informa de que hay tres heridos conscientes y fuera de los vehículos.
Noticias relacionadas
Se desconoce el estado de salud de los implicados, si han sido trasladados al hospital y las causas del accidente.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.