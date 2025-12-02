Vecinos de un barrio de León quieren saber «dónde está el dinero» de una obra sin realizar Desde la Asociación de Vecinos de La Lastra denuncian que una zona de esparcimiento canino cercana al Parque de la Participación Ciudadana se iba a vallar junto con esta zona verde pero la obra no se ha realizado

La Asociación de Vecinos Barrio de La Lastra denuncia que hace unos meses se valló el Parque de la Participación Ciudadana pero no se hizo lo mismo con la zona de esparcimiento canino -ZEC- colindante (también entre las calles 8 de Marzo y Juan Pablo II) de este barrio al sur de León. Una obra que estaba recogida dentro del mismo contrato y que daba un mes de plazo para ambos cerramientos.

En la documentación que consta en la sede electrónica del Ayuntamiento de León, según informan desde la asociación vecinal, el vallado de la zona de esparcimiento canino estaba presupuestado, en un principio con 32.154 euros que «no se sabe dónde han ido a parar ya que el vallado no está hecho. Además, se une que en el Parque de la Participación Ciudadana quedó por vallar, aproximadamente una quinta o sexta parte del parque, alegando el Ayuntamiento que esa zona de vallado la iba a hacer Ophisa, la empresa constructora que está construyendo al lado del parque un bloque de viviendas, por lo que, de los 100.095,35 euros que había presupuestados, en un principio, para el vallado del Parque de la Participación Ciudadana, hay dinero que no se ha gastado y tampoco se sabe dónde ha ido a parar tampoco«. Unas obras realizadas en junio de 2025, casi coincidiendo en el tiempo con el cerramiento de otra ZEC cercana, en este caso en la calle José Tejera.

Ampliar La ZEC de la calle José Tejera vallada, a escasos metros de la situada entre 8 de Marzo y Juan Pablo II: A.P.C.

En su día, se «denunció públicamente que el contrato para hacer los dos cerramientos se había concedido a la empresa Energía Moncar S.L., a través de una baja desproporcionada. Este hecho se puso en conocimiento de Eduardo López Sendino, ya que el cerramiento de estas dos zonas se realizó gracias a una enmienda de la UPL en los presupuestos de 2024 y por tanto correspondía a este partido hacer un seguimiento de las enmiendas que propone, cuando va a dar su apoyo a los presupuestos del actual equipo de gobierno», comentan desde la Asociación de Vecinos de La Lastra que critica que «no vale negociar enmiendas con los vecinos para que luego se haga la mitad de lo acordado o lo contrario a lo acordado, como con en el reciente caso del parque en la esquina de la avenida Aluches con la calle Paseo del Parque para luego cambiar la ubicación para hacer el parque en la zona verde de la Plaza de la Unión Europea, recién arreglada y que ha costado a esta asociación tres años de lucha para que estuviera bien arreglada«.

Esta asociación también «exige responsabilidades al concejal Luis Miguel García Copete como concejal de Desarrollo Urbano, por el incumplimiento del contrato y la falta de información de dónde ha ido a parar el dinero del vallado que no se ha hecho tanto de la zona de esparcimiento canino como de la parte que no se ha vallado del Parque de la Participación Ciudadana así como a su jefe de jardines, Antonio Ugidos Álvarez, que consta como la persona responsable de este proyecto, en la documentación alojada en la sede electrónica del Ayuntamiento de León y, por último, al alcalde José Antonio Díez Díaz ya que en la documentación consta su visto bueno a la adjudicación de la obra a la empresa de la baja desproporcionada», concluyen.