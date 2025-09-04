Lío en La Lastra por la ubicación de un nuevo parque La Asociación de Vecinos del barrio reclama que la zona donde se va a construir finalmente es «diferente a la acordada» y UPL puntualiza que el cambio «obedece a criterios técnicos»

La Asociación de Vecinos Barrio de La Lastra ha denunciado un «incumplimiento más por parte del Ayuntamiento de León» refiriéndose a la construcción de un parque acordado cuya ubicación, finalmente, va a ser diferente a la pactada hace un año y medio. La Unión del Partido Leonés, por su parte, ha querido puntualizar y argumentar esta decisión.

Los vecinos admiten que la UPL presentó una enmienda en los presupuestos para el año 2025 en la que incluyó la construcción de un parque en la esquina de la avenida Aluches con la calle Paseo del Parque, pero finalmente «la ubicación que se va a dar es diferente a la acordada en un principio».

Las quejas de la Asociación

Tras la reunión mantenida hace unos meses entre el partido y la Asociación de Vecinos, en la que se llegó a un acuerdo «para crear, poco a poco, una gran zona de ocio y esparcimiento para la ciudad de León», desde el barrio «no se entiende la nueva ubicación» porque se trata de una zona que «llevaba muchos años sin riego hasta que, después de varias denuncias, se ha conseguido que se instale el riego y sea una zona verde de verdad».

En este escenario, la asocación reconoce que esto conlleva la «dilapidación de dinero público al querer quitar algo que se acaba de poner».

En su reclamación, admiten que el Ayuntamiento «pone como excusa que los técnicos de jardines consideran que la ubicación no es adecuada». Además, su protesta se basa en la ausencia de «una justificación fundamentada sobre ello», ya que «en el plan urbanístico del barrio, esta es una zona que debería ser verde bien cuidada y adecentada, y no una escombrera y fuente de suciedad que es para lo que se está utilizando«.

La respuesta de UPL

Ante esta protesta, la Unión del Pueblo del Leonés ha respondido, dejando claro en primera instancia que «fue una de las enmiendas a los presupuestas municipales del partido, pero UPL ni ejecuta, ni decide la ubicación del parque dentro del barrio».

Respecto a la ubicación, argumentan que «los técnicos municipales han considerado que para la inversión a realizar es más razonable acometerlo donde se ha decidido, que donde caprichosamente pretende un miembro de la Asociación de Vecinos».

Además, puntualizan de nuevo en la conclusión que el partido vigila el cumplimiento de las enmiendas aprobadas en los Presupuestos Municipales, pero la ubicación de su ejecución es «cuestión que corresponde al equipo de gobierno y obedece a criterios técnicos».