leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Los bomberos piden la dimisión de Mañueco y Quiñones a las puertas de las Cortes
Solar en el que se construirá, esquina calle Juan Pablo II con avenida Fernández Ladreda, la mayor promoción de las aprobadas en la Junta de Gobierno Local de León. Google

Se aprueban las licencias para construir casi 200 nuevas viviendas en León capital

Más de cien se acumulan en dos promociones en una misma calle del barrio de La Lastra

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 29 de agosto 2025, 12:44

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León ha dado el visto bueno a distintos expedientes de licencia de obra y licencia urbanística para la construcción de más de 190 viviendas en distintos barrios y áreas de la ciudad, promovidas de forma particular por distintas empresas y particulares. La obra más importante, que supondrá la construcción de 63 viviendas, trasteros y garajes, se ejecutará en la calle Juan Pablo II con vuelta a la avenida de Fernández Ladreda.

El órgano de gobierno aprobó asimismo los trámites para la ejecución de otra promoción en la calle Juan Pablo II, con 48 viviendas; en el sector Universidad, un edificio de 34 viviendas; en la calla Lázaro de Cárdenas, donde se levantarán 20 viviendas; en la avenida de Álvaro López Núñez, con 17 viviendas, así como distintas promociones de residencias individuales.

Junta de Gobierno Local del 29 de agosto de 2025. Ayto. de León

Parque infantil en la Plaza de la Unión Europea

El órgano de gobierno municipal también ratificó los trámites de contratación para la construcción de un parque infantil destinado a niños y jóvenes de hasta 14 años, ubicado en la confluencia de la calle Los Aluches con la plaza de la Unión Europea, en el barrio de La Lastra, y con un presupuesto de 298.692,25 euros. El plazo fijado para la realización de las obras y ubicación de los equipamientos de juegos será de tres meses desde la formalización del contrato. El proyecto contempla la construcción de suelos de seguridad para la ubicación de un área de juegos en un área de 1.500 metros cuadrados de superficie en la plaza.

Nuevos bancos

Dentro de los proyectos de mejora de la ciudad, se acordó asimismo la licitación del contrato para la adquisición de bancos de mobiliario urbano con el objeto de instalar nuevos elementos y sustituir los que se encuentran en peor de estado de conservación. El contrato tiene un coste total de 140.000 euros y un plazo de entrega de los elementos de cuatro meses desde la adjudicación del suministro.

Mejoras en el aparcamiento campo de fútbol

La Junta de Gobierno Local celebrada hoy en el Ayuntamiento de León acordó la contratación del proyecto para la ejecución de obras de alimentación eléctrica en el aparcamiento del estadio municipal Reino de León, un proyecto de mejora de las instalaciones que se cifra en 99.000 euros y que tiene un plazo de ejecución de dos meses.

Noticias relacionadas

Los Juncales, un barrio a medio hacer y «sin salida», pero con vecinos singulares

Los Juncales, un barrio a medio hacer y «sin salida», pero con vecinos singulares

La Lastra, el barrio joven «con mucha vida» al que le faltan «muchas dotaciones»

La Lastra, el barrio joven «con mucha vida» al que le faltan «muchas dotaciones»

Luz verde a 121 nuevas viviendas en cinco calles de León

Luz verde a 121 nuevas viviendas en cinco calles de León

Así funcionan los 315 buzones donde 15.000 leoneses tiran la basura que viaja por el subsuelo

Así funcionan los 315 buzones donde 15.000 leoneses tiran la basura que viaja por el subsuelo

Ceremonia de Las Cantaderas

El concejal delegado de Modernización y Servicio de Limpieza, Jon Ander Fernández Ferreras, será el síndico y portavoz municipal en la ceremonia del Foro u Oferta de Las Cantaderas que se desarrollará el domingo 28 de septiembre en el Claustro de la Catedral, conforme al acuerdo aprobado en la sesión de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jaleo en San Lorenzo al enfrentarse dos hermanos leoneses a los socorristas de Gijón
  2. 2 Un tiktoker berciano siembra la polémica con los incendios de O Barco: «Ojalá que arda todo el pueblo entero»
  3. 3 Un terremoto sacude el sur de la provincia de León
  4. 4 Desactivan una brigada a los 70 minutos: «No hay que poner limitaciones absurdas al trabajo»
  5. 5 Detenido un joven de 20 años como supuesto autor del incendio de Berlanga del Bierzo
  6. 6 Más frío y primeros copos de nieve en las cumbres de León
  7. 7 Los patinetes eléctricos necesitarán un seguro para circular en León a partir de enero
  8. 8 Un fuerte golpe de viento sorprende en la Plaza Mayor de León y hace volar las terrazas
  9. 9 Varias colillas mal apagadas, detrás del incendio de San Justo de la Vega que ya tiene un investigado
  10. 10 León mejora la situación entre la «rabia y la tristeza» de los nuevos incendios provocados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Se aprueban las licencias para construir casi 200 nuevas viviendas en León capital

Se aprueban las licencias para construir casi 200 nuevas viviendas en León capital