Se aprueban las licencias para construir casi 200 nuevas viviendas en León capital Más de cien se acumulan en dos promociones en una misma calle del barrio de La Lastra

Solar en el que se construirá, esquina calle Juan Pablo II con avenida Fernández Ladreda, la mayor promoción de las aprobadas en la Junta de Gobierno Local de León.

Leonoticias León Viernes, 29 de agosto 2025, 12:44 | Actualizado 13:06h.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León ha dado el visto bueno a distintos expedientes de licencia de obra y licencia urbanística para la construcción de más de 190 viviendas en distintos barrios y áreas de la ciudad, promovidas de forma particular por distintas empresas y particulares. La obra más importante, que supondrá la construcción de 63 viviendas, trasteros y garajes, se ejecutará en la calle Juan Pablo II con vuelta a la avenida de Fernández Ladreda.

El órgano de gobierno aprobó asimismo los trámites para la ejecución de otra promoción en la calle Juan Pablo II, con 48 viviendas; en el sector Universidad, un edificio de 34 viviendas; en la calla Lázaro de Cárdenas, donde se levantarán 20 viviendas; en la avenida de Álvaro López Núñez, con 17 viviendas, así como distintas promociones de residencias individuales.

Parque infantil en la Plaza de la Unión Europea

El órgano de gobierno municipal también ratificó los trámites de contratación para la construcción de un parque infantil destinado a niños y jóvenes de hasta 14 años, ubicado en la confluencia de la calle Los Aluches con la plaza de la Unión Europea, en el barrio de La Lastra, y con un presupuesto de 298.692,25 euros. El plazo fijado para la realización de las obras y ubicación de los equipamientos de juegos será de tres meses desde la formalización del contrato. El proyecto contempla la construcción de suelos de seguridad para la ubicación de un área de juegos en un área de 1.500 metros cuadrados de superficie en la plaza.

Nuevos bancos

Dentro de los proyectos de mejora de la ciudad, se acordó asimismo la licitación del contrato para la adquisición de bancos de mobiliario urbano con el objeto de instalar nuevos elementos y sustituir los que se encuentran en peor de estado de conservación. El contrato tiene un coste total de 140.000 euros y un plazo de entrega de los elementos de cuatro meses desde la adjudicación del suministro.

Mejoras en el aparcamiento campo de fútbol

La Junta de Gobierno Local celebrada hoy en el Ayuntamiento de León acordó la contratación del proyecto para la ejecución de obras de alimentación eléctrica en el aparcamiento del estadio municipal Reino de León, un proyecto de mejora de las instalaciones que se cifra en 99.000 euros y que tiene un plazo de ejecución de dos meses.

Ceremonia de Las Cantaderas

El concejal delegado de Modernización y Servicio de Limpieza, Jon Ander Fernández Ferreras, será el síndico y portavoz municipal en la ceremonia del Foro u Oferta de Las Cantaderas que se desarrollará el domingo 28 de septiembre en el Claustro de la Catedral, conforme al acuerdo aprobado en la sesión de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León.