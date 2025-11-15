La mayoría de los solares obligados a vallarse en La Lastra siguen sin estarlo Los vecinos han observado que casi todos se han limpiado pero no se han cerrado a pesar de que el PGOU y un decreto del mes de julio del Ayuntamiento de León requieren a perimetrar los terrenos

Uno de los solares que se ha vallado en la calle 8 de Marzo desde que un decreto obligara a hacerlo en 62 terrenos del barrio de La Lastra en León.

Alberto P. Castellanos León Sábado, 15 de noviembre 2025, 09:30 Comenta Compartir

El 29 de julio de 2025 se ponía fin a la pelea burocrática que un vecino de León había comenzado en el verano de 2024 para que un gran número de solares en el barrio de La Lastra se adecentaran y se delimitaran «a base de mucha insistencia al personal funcionario del Ayuntamiento de León», según comentaba, Rubén Estévez, que reclamaba «lo que la normativa establece» porque «muchos solares están con varios metros de desnivel respecto a la acera». Esta queja, compartida por otros residentes y transeúntes de la zona como por asociaciones vecinales vuelve a la actualidad porque, con dar un paseo por las calles afectadas, se observa como más de cien días después poco ha cambiado .

«Estas cosas administrativamente llevan su tiempo porque desde que hacen el decreto, se notifica, se da un plazo que, normalmente, se amplía bastante para que lo cumplan. En este caso ponía quince días, así que igual dan 45 días, y si pasa ese plazo ampliamente ya es cuando se puede sancionar o iniciar algún tipo de expediente de lo que sea», afirma Rubén que añade que «evidentemente el plazo ya está ampliamente superado, que estamos ya a mediados de noviembre».

Ver 17 fotos Algunos vallados, como este en calle 8 de Marzo, no cumple con uno de los requisitos: llegar hasta un mínimo de altura con bloques de hormigón bajo el entramado metálico. A.P.C.

Han pasado más de tres meses de la publicación en Leonoticias del artículo en el que se explicaba que el Ayuntamiento tenía un decreto para hacer cumplir una ley del propio consistorio, en su Plan General de Ordenación Urbana, que obliga a mantener los solares limpios y vallados, en este caso a 62 terrenos en La Lastra de los que muy pocos han completado esta exigencia.

Un solar vallado en el que se realizan labores de limpieza; uno sin vallar con otro cerrado al fondo; y uno sin cercado y limpio a ras de suelo el pasado mes de agosto de 2025. A.P.C.

Rubén Estévez asegura que, pasadas las semanas y los meses, los vecinos están volviendo a realizar reclamaciones por esta situación porque «la gente se sigue quejando de este hecho. La limpieza era una de las cosas que decía el informe del arquitecto con bastante buen criterio, y esa se ha realizado, pero los desniveles en algunos casos son muy pronunciados y alguien podría llegar a caerse. Que tampoco nos vamos a poner ahora trágicos del todo pero es que si está vallado mejor, aparte de que la cuestión de es que el PGOU lo dice muy claramente: si hay un desnivel entre lo que es la cota de la calle y el propio solar, que aquí los hay hasta con tres metros, tiene que vallarse».

«Lo que les estamos haciendo algunos vecinos es recordarle las obligaciones al Ayuntamiento de hacer cumplir su propia normativa», afirma Rubén: «Lo que os estoy recordando -al consistorio- en un escrito es que hagáis cumplir la propia normativa que vosotros aprobáis, que esto no es una ley autonómica o estatal, no, que es la propia normativa que ellos mismos tienen».