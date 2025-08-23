Un vecino de La Palomera denuncia inundaciones por falta de desagües El agua desciende desde el aparcamiento de caravanas hasta el final de la calle, donde la falta de desagües provoca encharcamientos

Diego Nicolás Alonso Sábado, 23 de agosto 2025, 09:19 Comenta Compartir

Un vecino del barrio de La Palomera ha denunciado problemas recurrentes de inundaciones en el Paseo Quintanilla cada vez que llueve con intensidad. Jesús María García, residente en la zona desde 1996, asegura que el agua se acumula en la acera y llega incluso a entrar en cocheras y trasteros debido a la falta de sumideros.

El afectado explica que el desnivel del terreno hace que el agua descienda desde el aparcamiento de caravanas, situado en la parte alta, hasta la zona baja, donde se encuentra su vivienda y varios comercios. Según indica, «en un tramo de más de 100 metros no hay ningún desagüe», lo que provoca que el agua se acumule.

A ello se suma, denuncia, la «falta de limpieza en una presa de desagüe» situada junto a la acera. La hierba alcanza hasta 40 centímetros de altura, lo que dificulta la evacuación del agua y agrava la situación. «Con la hierba tan alta ni se ve la presa», comenta García, que añade que el servicio de limpieza «apenas actúa en esa acera», al tratarse de una zona que los propios barrenderos, «piensan que es privada».

El vecino asegura que ya ha trasladado la situación al Ayuntamiento de León en varias ocasiones, solicitando la instalación de tres o cuatro sumideros en la parte baja del Paseo Quintanilla, una obra que, según calcula, tendría un coste reducido en comparación con otras intervenciones urbanas realizadas en el barrio.

También advierte del riesgo que supone la cuneta de unos 30 centímetros situada junto a la acera, donde «una persona mayor podría caerse» y reclama una solución que canalice el agua de forma segura.

«Estamos en pleno centro de León, a 250 metros de la Catedral y no se debería dar esta situación», señala García, que insiste en que el problema no es nuevo y que lleva años reclamando una respuesta.