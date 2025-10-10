Urgen incorporar enfermeros y fisios en un colegio de León para necesidades especiales El sindicato Satse denuncia que no se ha modificado la relación de puestos de trabajo en el Sagrado Corazón a pesar de que han llegado al centro más alumnos con necesidades específicas

El Sindicato de Enfermería Satse León denuncia que el Centro de Educación Especial Sagrado Corazón ha experimentado en los últimos cursos un incremento continuado de alumnos con necesidades educativas específicas sin que se haya ampliado la plantilla de enfermeros y fisioterapeutas. El sindicato advierte de que esta situación supone una «grave vulneración de los derechos de los menores» y exige a la Dirección Provincial de Educación de León que incremente de forma inmediata la relación de puestos de trabajo en este centro.

Satse subraya que los profesionales de Enfermería y Fisioterapia son «recursos básicos y esenciales para garantizar el desarrollo, la autonomía personal y la adecuada integración educativa de los escolares con necesidades especiales», por lo que resulta «imprescindible dimensionar estas plantillas en función del crecimiento del alumnado y de las necesidades reales del centro».

Derivaciones a otros centros y la importancia de los profesionales

La falta de espacio en el Sagrado Corazón ha obligado a trasladar a varios de sus alumnos al CEIP Javier de León, sigue en un comunicado el sindicato. Sin embargo, este centro de Primaria carece de los recursos humanos necesarios para atenderlos, entre ellos un fisioterapeuta, lo que «agrava aún más la situación». Satse denuncia que, a día de hoy, «todavía no se ha ofertado la cobertura de este puesto a través de la bolsa de trabajo«, una omisión que considera «inaceptable».

El Sindicato de Enfermería reitera, además, la importancia de contar con la figura de la enfermera escolar en todos los centros educativos de Castilla y León. Explica que no se trata solo de atender a los alumnos cuando tengan una enfermedad crónica o un incidente, sino también de formarles en hábitos de vida saludable y prevenir conductas que pongan en riesgo su salud. Satse recuerda que estas profesionales contribuirían a reducir la saturación de hospitales y centros de salud, ya que los escolares tendrían una primera valoración en su propio centro educativo y recibirían in situ la atención sanitaria precisa.