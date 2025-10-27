UPL denuncia un «ataque directo muy grave» del PP a la autonomía municipal en las Cortes Los leonesistas consideran «una total falta de respeto» el sentido de la intervención realizada por el procurador del Partido Popular Miguel Ángel García Nieto

Este lunes la Comisión de la Presidencia de las Cortes autonómicas se ha desarrollado cargada de polémica al haber utilizado una pregunta oral a la Junta el portavoz del PP en dicha Comisión, Miguel Ángel García Nieto, para intentar fiscalizar y hacer labor de control sobre diversos asuntos de la política municipal que se realiza en el municipio de San Andrés del Rabanedo, aprovechando que la pregunta oral registrada versaba sobre los problemas que ha sufrido en los últimos años este consistorio para cubrir los puestos de Secretario e Interventor, de habilitación nacional.

Un hecho que ha generado malestar tanto en Unión del Pueblo Leonés (UPL), que gobierna el Ayuntamiento de San Andrés, como de otros grupos políticos de la cámara, que le han recordado al parlamentario del PP que el control de la política municipal en los ayuntamientos no es competencia de las Cortes autonómicas, sino que es una función reservada a los grupos municipales y los plenos de los ayuntamientos.

Queja por la «vulneración» de un principio constitucional

En este aspecto, desde UPL consideran que la intervención del portavoz popular García Nieto en la Comisión de la Presidencia ha sido «un ataque directo y una total falta de respeto a la autonomía municipal». Hecho que consideran «muy grave», al vulnerar un principio constitucional y estar invadiendo con ello las competencias que están atribuidas exclusivamente a las instituciones municipales, como el pleno y sus concejales, que es a quien compete la acción de control de la gestión municipal de los ayuntamientos.

Por ello, el procurador leonesista, José Ramón García, ha apuntado en la Comisión que la actitud mostrada por el portavoz del PP le parecía «injustificada» y «un ataque», considerando «vergonzoso que en estas Cortes se utilice esta Comisión para atacar a una alcaldesa». En la misma línea, el procurador socialista, José Ignacio Martín Benito, señalaba que «estoy perplejo, llevo 18 años en estas Cortes y nunca he asistido a una pregunta para meterse directamente con un alcalde o una alcaldesa», mientras que desde el Grupo Mixto, Francisco Igea recordaba al PP que las Cortes no poseen competencias para el control de la acción de ningún ayuntamiento, lo que es «una franca irregularidad».

Por otro lado, desde UPL han recomendado al portavoz del PP en la Comisión de la Presidencia, Miguel Ángel García Nieto, que «escuche más a sus compañeros de grupo parlamentario», recordándole que este mismo mes, el 6 de octubre, en la Comisión de Economía y Hacienda la portavoz popular, Rosa María Esteban Ayuso, apuntaba que «reconocemos y avalamos el principio de autonomía local, porque creemos en él, recogido en el Título VIII de nuestra Constitución, pero también en la Carta Europea de la autonomía local», a la par que afirmaba que «a las entidades más cercanas, que son las locales, les debemos nuestro más sincero respeto».

Ataque a las entidades locales

En el mismo sentido, desde UPL han recordado a García Nieto las palabras de su compañera de partido Rosa Esteban en dicha Comisión, en que afirmaba que «debemos entre todos reforzar la cooperación institucional para ayudar especialmente a las entidades que más lo necesiten», apuntando a «la necesidad de fortalecer los servicios de secretaría e intervención, que son funcionarios habilitados a nivel nacional», señalando que «urge reforzar su presencia y ampliar las bolsas disponibles».

Por ello, los leonesistas consideran «un auténtico despropósito» la intervención realizada este lunes por el portavoz del PP en la Comisión de la Presidencia de las Cortes, Miguel Ángel García Nieto, que consideran «ha atacado el respeto a las entidades locales que reclamaba este mismo mes su propio grupo en las Cortes, aprovechando además una problemática que desde su propio grupo parlamentario trasladaron conocer previamente y sobre la que reclamaban un esfuerzo de todas las instituciones para solucionarlo».

De este modo, desde Unión del Pueblo Leonés consideran que el portavoz del PP en la Comisión de la Presidencia de las Cortes «ha hecho un grave desplante incluso a lo afirmado previamente por su propio grupo», y lamentan que haya utilizado los problemas del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo para poder dotarse de secretario e interventor con funcionarios habilitados a nivel nacional para «atacar no a UPL, sino a la autonomía municipal y, con ello, a lo recogido por la Constitución en su artículo 140».