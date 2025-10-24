Llevan a las Cortes la situación de «abandono continuado» del colegio de Cembranos UPL presenta una nueva PNL, después de la redactada en noviembre de 2024, para exigir a la Junta «acometer y finalizar a la mayor brevedad posible» las obras pendientes en este centro

UPL ha denunciado el «abandono continuado» de la Junta de Castilla y León con los alumnos del colegio de Cembranos, que desde hace cinco cursos «se ven obligados a dar sus clases en una caseta de obra».

La formación leonesista presentó en noviembre de 2024 una Proposición No de Ley (PNL) para su defensa en la Comisión de Educación a este respecto, «pero desde el PP se priva de su debate».

La situación – expuesta por leonoticias el pasado 15 de octubre - «sigue siendo la misma», ya que desde el curso 2021/2022 padece esta «incomprensible» situación. «Incumplimientos y retrasos de unas obras que debían haber concluido en 2023 y que prácticamente acabando 2025 siguen pendientes y sin fecha de finalización», remarca UPL.

Para UPL, esta es la evidencia de «la falta de compromiso» de la Junta con la educación pública del medio rural de la provincia de León. «Lo demuestra al repetir lo vivido en cursos pasados con alumnos y alumnas en casetas y lo confirma al no querer debatir la Proposición No de Ley (PNL) presentada por la formación leonesista hace prácticamente un año y optando por incluir en la Comisión de Educación, presidida por el PP, otras iniciativas registradas posteriormente», aseguran.

UPL recuerda que en marzo ya denunciaron esta situación tras «acumular sesiones con siete preguntas orales del propio PP a sus propios directores generales». «La consejería de Educación debe acometer estas obras con la mayor diligencia posible y dejarse de fotos», concluyen.