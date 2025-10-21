Mañueco afea a UPL sus «poquitas ganas» de negociar las cuentas desde su «atalaya» El presidente de la Junta defiende que son «buenos» para León y la comunidad, mientras Luis Mariano Santos denuncia proyectos «históricos» pendientes

Leonoticias León Martes, 21 de octubre 2025, 18:37 Comenta Compartir

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, abrió este martes la puerta a contar con las sugerencias de la UPL para mejorar en lo que sea «posible» el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026, que fue inadmitido este martes por la Mesa de las Cortes, pero que aseguró volverán a registrar en la cámara. «Esperamos contar con sus aportaciones» dijo al portavoz de UPL, Luis Mariano Santos, quien le afeó que tenga «muy poquitas ganas» de negociar las cuentas desde su «atalaya».

En el pleno de las Cortes, Fernández Mañueco aseguró que los presupuestos diseñados por la Junta son «buenos» para León, pero también para la Comunidad: «No cierre los ojos a la realidad». Sin embargo, el parlamentario 'leonesista' argumentó que está «formalmente mal presentado» al tiempo que señaló que ha llegado «fuera de plazo«. Además, indicó que tras casi 40 años gobernando la Comunidad los dirigentes del PP no han sido «capaces» de presentarlo «ni siquiera bien».

Igualmente, el presidente de la Junta insistió en que su gobierno quería que las cuentas se tramitaran en las Cortes una vez se aprobara mañana el 'techo de gasto', al tiempo que agregó que las cuentas servirán para dar un «impulso social y económico» a toda la Comunidad. Además, apuntó que recogen 285 millones de euros en inversiones reales para la Comunidad, un 25 por ciento más, «el dato mata relato».

Las partidas para la provincia de León

Igualmente, Fernández Mañueco recordó proyecto consignados como el instituto de Villaquilambre, el polideportivo de Eras de Renueva, el «ansiado» grado de Medicina en la Universidad de León o las unidades de reanimación para León y de radioterapia para el Bierzo. También, citó la rehabilitación de las vidrieras de la catedral de León, la nueva sede de Scayle, la modernización de regadíos o el apoyo a Las Médulas y el patrimonio de las cuentas mineras.

Sin embargo, el portavoz de UPL insistió en que no son unas cuentas «históricas», sino los proyectos pendientes presupuestados desde hace 15 años. Así, enumeró los centros de salud Sahagún y Villaquilambre (León) o Villapando (Zamora) o la radioterapia del Bierzo. «Siempre dicen lo mismo», añadió, porque se destaca que León es la provincia que «más se lleva», lo que en tono de broma señaló quizás sea gracias a al UPL, mientras recordó los fondos no provincializados se van para la provincia más poblada.

Finalmente, Luis Mariano Santos criticó que el PP haya ido por las provincias prometiendo «como si no hubiera un mañana» y deseó «mucha fortuna» a Fernández Mañueco en la elección del candidato a las Cortes por León en las próximas elecciones, frente a lo que sucedió en las municipales con el aspirante 'popular' a la Alcaldía de la capital leonesa. También deseó «suerte» al portavoz Ricardo Gavilanes en la encuesta encargada para designar al cabeza de lista.