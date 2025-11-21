Se triplican las consultas por problemas de acoso sexual en los centros de trabajo de León La violencia contra las mujeres es «evitable» mientras se incrementan las denuncias y quejas en una provincia donde 76 internos cumplen condena en la cárcel

Ana G. Barriada León Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:13

La violencia de género en los centros de trabajo en León lejos de disminuir sigue aumentando. Es la realidad que este viernes, como previa al 25N, ha presentado Comisiones Obreras en la provincia señalando que las consultas por problemas de acoso sexual se han multiplicado por tres al tiempo que crecen las denuncias y quejas.

La violencia de género es «la expresión más cruel de las desigualdades entre hombres y mujeres» que sigue presente en los puestos laborales lastrando la salud y la carrera profesional de las mujeres. Desde Comisiones Obreras estiman que del total de mujeres residentes en España entre 16 y 74 años que han trabajado en algún momento de su vida, el 28,4% ha sufrido acoso laboral en su centro de trabajo.

Ante esta realidad, otras cifras. En la provincia desde 2009 hasta junio de 2025 se han presentado 15.447 denuncias por violencia de género y se han registrad desde 2007 hasta este año más de 11.380 llamadas al 016. Además, y según señalaba la secretaria provincial del sindicato en León, Elena Blasco,76 internos cumplen condena por violencia de género en la cárcel de Mansilla.

Blasco, que pide a los poderes públicos «medidas eficaces, reparación, educación, asistencia y prevención» contra la violencia de género, pone también en el foco de la lucha erradicar los discursos de la extremaderecha que «carcome las políticas y pone en peligro los derechos fundamentales con sus mensajes negacionistas».

Herramientas contra la violencia machista en los centros de trabajo

Frente al incremento de las consultas por acoso, CCOO cuenta, explica la técnica de igualdad Ana Olego, con diferentes herramientas a disposición de los delegados y los trabajadores para luchar contra esta realidad. Herramientas interactivas y actualizadas a las normativas que cuentan con una guía sindical contra la violencia de género y las violencias sexuales con derechos laborales y cómo actuar en estos casos; un observatorio de acoso sexual; y equipos multidisciplicanes que actúan de manera eficaz y garantizan el acompañamiento.

Porque para Olego la violencia de género «no es un problema individual, sino estructural y que se puede evitar en los centros de trabajo» y lucha por tener «centros seguros y libres de violencias machistas».

El próximo martes 25 de noviembre el sindicato saldrá a las calles de León en la manifestación convocada por la plataforma contra las violencias machistas de León. Bajo el lema 'Nos toca', CCOO quiere visibilizar lo trasversal de la violencia de género y recordar a las mujeres que «ninguna está sola frente a la violencia».