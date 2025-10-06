Transportes descarta «a corto y medio plazo» la llegada del Feve al centro de León Así lo ha apuntado en Valladolid, poco después de reunirse el Consejo de Administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha descartado que «a corto y medio plazo» los trenes del Feve lleguen al centro de León y apuesta por dar a ese corredor un uso «sostenible».

Así lo ha apuntado en Valladolid, poco después de reunirse el Consejo de Administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) en la que ha estado presente junto al ministro Óscar Puente, que ha cedido la palabra a su 'número dos' para abordar la cuestión a preguntas de los periodistas.

Así, y a pesar de que el alcalde de la ciudad, José Antonio Diez, instara a la movilización a los Ayuntamientos del trazado, Santano ha reiterado que los Consistorios ya conocen el uso que se va a dar al corredor.

«Nuestra intención es muy clara. Darle un uso de movilidad sostenible a ese eje y hacerlo sin renunciar a la posibilidad de un tranvía. Pero a corto y medio plazo las soluciones que tenemos que dar tienen que ser útiles para la ciudadanía de León y los municipios del entorno y creemos que se puede aprovechar esa infraestructura de una manera temporal para favorecer movilidad sostenible», ha zanjado.