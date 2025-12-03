leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trabajos para poner a punto las pistas de San Isidro.

La temporada de esquí empieza el viernes en León con 9 kilómetros de pistas

Si las previsiones se cumplen, San Isidro abrirá el día 5 los sectores de Cebolledo, Riopinos y Requejines, mientras que Valle Laciana-Leitariegos permanecerá cerrada por falta de nieve

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:54

Comenta

La Estación Invernal de San Isidro prevé abrir al público este viernes, 5 de diciembre, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Los equipos técnicos trabajan en una apertura progresiva de los sectores de Cebolledo, Riopinos y Requejines, con una oferta inicial de seis kilómetros esquiables, que podría ampliarse hasta nueve kilómetros a medida que avancen los trabajos y la evolución de la nieve lo haga posible.

Las pistas que se prevé poner en servicio serán verdes, azules y rojas, con espesores estimados entre los 15 y 25 centímetros.

Por su parte, la estación de Valle Laciana-Leitariegos permanecerá cerrada por falta de nieve, a la espera de una mejora de las condiciones meteorológicas que permita iniciar la actividad.

Una temporada que arrancará con una semana de retraso respecto a lo previsto inicialmente, ya que se confiaba en poder abrir el día 1 de diciembre. Las nevadas de las últimas semanas y la llegada de nuevas precipitaciones blancas hace posible que una de las estaciones de León pueda abrir.

La Diputación de León recomienda a los usuarios consultar el parte de nieve actualizado antes de desplazarse a las estaciones y recuerda que la apertura definitiva dependerá de la evolución del tiempo durante las próximas horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer de 80 años, trasladada de urgencia al Hospital de León tras ser atropellada
  2. 2 Álvaro, speaker de Orgullo: «Llevo toda mi vida subido a esa valla»
  3. 3 Se matriculan dos coches de superlujo en León por primera vez en cinco años
  4. 4 El emotivo escrito de un hostelero leonés tras el incendio que arrasó su restaurante por completo
  5. 5 Huelga de médicos en León: cuatro días de paro tras el puente y servicios mínimos garantizados
  6. 6 La nieve aísla Peñalba: «Si no llega el taxi me echo a andar porque necesito comida»
  7. 7 La Felisa coloca a León en el mapa: medalla de plata a la mejor pizza de España
  8. 8 De los quirófanos a la pantalla: personal del Hospital de León protagoniza un cortometraje
  9. 9 El acusado advirtió del crimen en un bar: «Es hora de quitarse a papá de en medio»
  10. 10 La alerta por nevadas vuelve a León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La temporada de esquí empieza el viernes en León con 9 kilómetros de pistas

La temporada de esquí empieza el viernes en León con 9 kilómetros de pistas