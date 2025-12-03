La temporada de esquí empieza el viernes en León con 9 kilómetros de pistas Si las previsiones se cumplen, San Isidro abrirá el día 5 los sectores de Cebolledo, Riopinos y Requejines, mientras que Valle Laciana-Leitariegos permanecerá cerrada por falta de nieve

La Estación Invernal de San Isidro prevé abrir al público este viernes, 5 de diciembre, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Los equipos técnicos trabajan en una apertura progresiva de los sectores de Cebolledo, Riopinos y Requejines, con una oferta inicial de seis kilómetros esquiables, que podría ampliarse hasta nueve kilómetros a medida que avancen los trabajos y la evolución de la nieve lo haga posible.

Las pistas que se prevé poner en servicio serán verdes, azules y rojas, con espesores estimados entre los 15 y 25 centímetros.

Por su parte, la estación de Valle Laciana-Leitariegos permanecerá cerrada por falta de nieve, a la espera de una mejora de las condiciones meteorológicas que permita iniciar la actividad.

Una temporada que arrancará con una semana de retraso respecto a lo previsto inicialmente, ya que se confiaba en poder abrir el día 1 de diciembre. Las nevadas de las últimas semanas y la llegada de nuevas precipitaciones blancas hace posible que una de las estaciones de León pueda abrir.

La Diputación de León recomienda a los usuarios consultar el parte de nieve actualizado antes de desplazarse a las estaciones y recuerda que la apertura definitiva dependerá de la evolución del tiempo durante las próximas horas.