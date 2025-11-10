leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de una manifestación por Palestina en León.

Las seis exigencias de alumnos y profesores del IES Legio VII que ya suman 150 firmas

La comunidad educativa recoge firmas en el instituto leonés para exigir medidas urgencias contra el genocidio en Palestina

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 10 de noviembre 2025, 10:06

Comenta

Una recogida de firmas en el IES Legio VII de León capital suma ya 150 rúbricas para exigir la puesta en marcha de seis medidas «por la dignidad humana y contra el genocidio en Palestina». La propuesta, a iniciativa de la plataforma Llión col puebru palestín (León con Palestina) llega con el objetivo de que la comunidad educativa muestra sus valores de «respeto y justicia por los derechos humanos» y exige al centro que «sea coherente con los principios que dice defender y se posicione públicamente».

Estas son las seis medidas que propone la plataforma:

1. Minuto de silencio semanal por la infancia asesinada en Gaza

Exigen que todos los martes se realice un minuto de silencio en memoria de los más de 20.000 niños y niñas asesinados en la Franja de Gaza en los últimos dos años a causa de la violencia ejercida por el gobierno de Israel. Este gesto, aunque simbólico, es «un recordatorio de que el instituto no permanece indiferente ante la barbarie».

2. Condena pública del genocidio

Reclaman que el IES Legio VII condene «abiertamente, a través de sus redes sociales y de todos los medios a su alcance, el genocidio cometido por el gobierno israelí contra el pueblo palestino», siguiendo el ejemplo de la Universidad de León (ULE) y de otros centros educativos en la ciudad.

3. Tolerancia cero ante el discurso del odio

Denuncian la existencia de «actitudes y discursos de odio dentro del ámbito educativo por parte del profesorado» asegurando que «no se puede permitir que ningún miembro del profesorado o del personal del centro insulte o criminalice al alumnado que participa en manifestaciones o actos solidarios con Palestina»

4. Ruptura de toda relación con bancos

Exigen el «cese inmediato de toda relación institucional con el Banco Santander, uno de los principales financiadores del genocidio en curso, al haber invertido en los últimos años más de 2.400 millones de dólares en empresas armamentísticas». Piden el mismo cese de relaciones con el BBVA.

5. Adhesión al manifiesto de Marea Palestina: La Educación contra el Genocidio

Piden que el IES Legio VII se adhiera a los principios del manifiesto de Marea Palestina: La Educación contra el Genocidio, de igual forma que lo han hecho otros institutos en la capital leonesa.

6. Charlas de formación sobre Palestina

Ofrecen apoyo para que se organicen charlas de formación educativas y gratuitas en el centro sobre Palestina.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El restaurante que resiste en un pueblo leonés de 25 habitantes reabre sus puertas un invierno más
  2. 2 Un mítico bingo de León cambia de lugar más de treinta años después
  3. 3 Fallece Juan Díez Guisasola, expresidente de la Cultural y abad del Nazareno en los 90
  4. 4 León despide a Amable Liñán, referente mundial y orgullo de la ciencia española
  5. 5 Herido un hombre tras chocar su coche contra una farola en Trobajo del Camino
  6. 6 «El Testamento Vital sirve para ejercer el derecho a decidir cómo debe ser el final de tu vida»
  7. 7 Nace el primer festival cofrade de León: «Al Brazo y al Hombro Fest»
  8. 8 Una gran inundación afectaría a más de una quinta parte de la población en diez municipios de León
  9. 9 El sistema Buscyl se queda en el alfoz: los leoneses cogen gratis el metropolitano
  10. 10 Una recogida de firmas reclama la vuelta de los monitores de gimnasia de mantenimiento en León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Las seis exigencias de alumnos y profesores del IES Legio VII que ya suman 150 firmas

Las seis exigencias de alumnos y profesores del IES Legio VII que ya suman 150 firmas