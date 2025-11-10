Las seis exigencias de alumnos y profesores del IES Legio VII que ya suman 150 firmas La comunidad educativa recoge firmas en el instituto leonés para exigir medidas urgencias contra el genocidio en Palestina

Una recogida de firmas en el IES Legio VII de León capital suma ya 150 rúbricas para exigir la puesta en marcha de seis medidas «por la dignidad humana y contra el genocidio en Palestina». La propuesta, a iniciativa de la plataforma Llión col puebru palestín (León con Palestina) llega con el objetivo de que la comunidad educativa muestra sus valores de «respeto y justicia por los derechos humanos» y exige al centro que «sea coherente con los principios que dice defender y se posicione públicamente».

Estas son las seis medidas que propone la plataforma:

1. Minuto de silencio semanal por la infancia asesinada en Gaza

Exigen que todos los martes se realice un minuto de silencio en memoria de los más de 20.000 niños y niñas asesinados en la Franja de Gaza en los últimos dos años a causa de la violencia ejercida por el gobierno de Israel. Este gesto, aunque simbólico, es «un recordatorio de que el instituto no permanece indiferente ante la barbarie».

2. Condena pública del genocidio

Reclaman que el IES Legio VII condene «abiertamente, a través de sus redes sociales y de todos los medios a su alcance, el genocidio cometido por el gobierno israelí contra el pueblo palestino», siguiendo el ejemplo de la Universidad de León (ULE) y de otros centros educativos en la ciudad.

3. Tolerancia cero ante el discurso del odio

Denuncian la existencia de «actitudes y discursos de odio dentro del ámbito educativo por parte del profesorado» asegurando que «no se puede permitir que ningún miembro del profesorado o del personal del centro insulte o criminalice al alumnado que participa en manifestaciones o actos solidarios con Palestina»

4. Ruptura de toda relación con bancos

Exigen el «cese inmediato de toda relación institucional con el Banco Santander, uno de los principales financiadores del genocidio en curso, al haber invertido en los últimos años más de 2.400 millones de dólares en empresas armamentísticas». Piden el mismo cese de relaciones con el BBVA.

5. Adhesión al manifiesto de Marea Palestina: La Educación contra el Genocidio

Piden que el IES Legio VII se adhiera a los principios del manifiesto de Marea Palestina: La Educación contra el Genocidio, de igual forma que lo han hecho otros institutos en la capital leonesa.

6. Charlas de formación sobre Palestina

Ofrecen apoyo para que se organicen charlas de formación educativas y gratuitas en el centro sobre Palestina.