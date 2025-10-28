leonoticias - Noticias de León y provincia

Eduardo López Sendino, portavoz municipal de UPL en León, y Luis Mariano Santos, secretario general de UPL en 2023. Peio García

Sancionan con más de 72.000 euros a UPL por infracciones en las últimas elecciones municipales

El Tribunal de Cuentas cuantifica tres infracciones «muy graves» en la formación leonesista: haber superado en más de un 10% tres límites de gastos electorales en gastos generales, publicidad exterior y publicidad en prensa y radio

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 28 de octubre 2025, 14:20

Comenta

El Tribunal de Cuentas ha acordado imponer sanciones de diversa cuantía a catorce partidos locales por infracciones legales cometidas en los gastos de campaña de las elecciones municipales de mayo de 2023. Entre los multados aparece la formación UPL, además de otras como Aliança Catalana de la independentista Silvia Orriols o Democracia Ourensana del alcalde de la capital gallega Gonzalo Pérez Jácome.

Se trata de infracciones de las leyes orgánicas del Régimen Electoral General (LOREG) y de Financiación de Partidos Políticos (LOFPP) que se detectaron en el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre las elecciones locales de 2023.

La mayor cuantía se aplica a Unión del Pueblo Leonés por haber cometido hasta tres infracciones muy graves al haber superado en más de un 10% tres límites de gastos electorales: gastos generales, publicidad exterior y publicidad en prensa y radio. En total, se le imponen sanciones por un total de 72.161,9 euros.

Tanto Aliança Catalana como Democracia Ourensana han sido sancionadas por superar en más de un 10% el tope de gastos de campaña que fija la legislación, con multas de 431,54 y 3.955,80 euros, respectivamente.

Por el mismo motivo se ha sancionado a la guipuzcoana Abotsanitz (370,44 euros), la cántabra Agrupación de Vecinos Independiente de Santa Cruz de Bezana (953,54 euros), la murciana Alham@una (445,58 euros), la barcelonesa Ara Decidim Ripollet (1.007,65), Ceuta Ya! (1.430,56), el onubene Partido Independiente La Figuereta (3.341,20) y la formación lanzaroteña Yaiza Siempre (1.579,52). Además, se ha impuesto una sanción de 188,28 euros al PSM Mès per Menorca por superar en más de un 10% del límite máximo de gastos de publicidad en prensa y radio.

Asimismo, la formación pontevedresa Manifesto Miñor ha sido sancionada con 171,40 euros por infracción grave al superar entre un 3% y un 10% ese límite máximo de gastos electorales, y la castellonense Beni-Gazlum Tot per Benicarló ha recibido una multa de 57,95 euros por superar ligeramente (entre un 3% y un 10%) su límite de gastos de publicidad en prensa y radio.

Por último, la formación tinerfeña Asamblea Ciudadana Portuense (ACP) ha sido multada con 30,82 euros por infracción grave al superar entre un 3% y un 10% del límite máximo de gastos de publicidad exterior. Todas las resoluciones adoptadas por el Pleno del Tribunal de Cuentas son susceptibles de recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo.

