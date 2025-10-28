El leonesismo social pide a UPL que «reconsidere» sus relaciones con el PSOE Así lo apuntaron después del «desprecio hacia el pueblo leonés» que consideraron que protagonizó durante el fin de semana el secretario general Carlos Martínez

Conceyu País Llionés le solicitó a Unión del Pueblo Leonés que, como fuerza representativa en las instituciones, valore si el actual pacto con el Partido Socialista en la Diputación de León «sigue siendo coherente con los objetivos del leonesismo y con la defensa de los intereses de la provincia».

La organización también le solicitó a UPL que, además de «reconsiderar su relación con el PSOE» y que, haga «un ejercicio de transparencia y coherencia» y explique públicamente su posición sobre la continuidad de dicho pacto, así como los motivos que la sustentan o, en su caso, las razones para revisarlo.

Así lo apuntaron después del «desprecio hacia el pueblo leonés» que consideraron que protagonizó durante el fin de semana el secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, así como del «ninguneo» por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «hacia las reclamaciones de la sociedad leonesa». Ello lo unieron a la «parálisis» de la Diputación de León, presidida por el PSOE, «en el camino hacia las legítimas aspiraciones autonómicas».

Ante esta situación Conceyu País Llionés aprovechó la ocasión para dejar claro que «el leonesismo no puede ser ignorado ni menospreciado», de forma que «las ofensas y la falta de reconocimiento institucional al sentimiento leonés no son solo un agravio hacia las organizaciones, sino también hacia toda la ciudadanía que reclama respeto, dignidad y autogobierno».

No obstante, la organización puntualizó que no busca «rupturas precipitadas», sino «pasos firmes y claros» hacia la autonomía del País Leonés, la unidad de las fuerzas leonesistas y la defensa de la provincia «frente al olvido institucional».