leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Concentración leonesista.

El leonesismo social pide a UPL que «reconsidere» sus relaciones con el PSOE

Así lo apuntaron después del «desprecio hacia el pueblo leonés» que consideraron que protagonizó durante el fin de semana el secretario general Carlos Martínez

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 28 de octubre 2025, 12:38

Comenta

Conceyu País Llionés le solicitó a Unión del Pueblo Leonés que, como fuerza representativa en las instituciones, valore si el actual pacto con el Partido Socialista en la Diputación de León «sigue siendo coherente con los objetivos del leonesismo y con la defensa de los intereses de la provincia».

La organización también le solicitó a UPL que, además de «reconsiderar su relación con el PSOE» y que, haga «un ejercicio de transparencia y coherencia» y explique públicamente su posición sobre la continuidad de dicho pacto, así como los motivos que la sustentan o, en su caso, las razones para revisarlo.

Así lo apuntaron después del «desprecio hacia el pueblo leonés» que consideraron que protagonizó durante el fin de semana el secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, así como del «ninguneo» por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «hacia las reclamaciones de la sociedad leonesa». Ello lo unieron a la «parálisis» de la Diputación de León, presidida por el PSOE, «en el camino hacia las legítimas aspiraciones autonómicas».

Ante esta situación Conceyu País Llionés aprovechó la ocasión para dejar claro que «el leonesismo no puede ser ignorado ni menospreciado», de forma que «las ofensas y la falta de reconocimiento institucional al sentimiento leonés no son solo un agravio hacia las organizaciones, sino también hacia toda la ciudadanía que reclama respeto, dignidad y autogobierno».

No obstante, la organización puntualizó que no busca «rupturas precipitadas», sino «pasos firmes y claros» hacia la autonomía del País Leonés, la unidad de las fuerzas leonesistas y la defensa de la provincia «frente al olvido institucional».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El ceda el paso más inútil de León
  2. 2 La Base Aérea de León busca quién gestione su bar por 0 euros
  3. 3 Dos terremotos sacuden León durante el fin de semana
  4. 4 Diez afirma que Martínez «no entiende nada» y lamenta su «desprecio» a León
  5. 5 El emotivo rescate de Bomberos de León a una perra que cayó a una bodega: «Más buena no puede ser»
  6. 6 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en León en 1987
  7. 7 Reabierta la autopista entre León y Asturias tras el corte por el vuelco de un camión
  8. 8 La batalla por alquilar en León: «Los pisos no duran ni un día y a veces ni llegan a publicitarse»
  9. 9 Los quioscos de la Pícara y San Marcos volverán a la vida
  10. 10 Dos heridos tras volcar su coche en Crémenes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias El leonesismo social pide a UPL que «reconsidere» sus relaciones con el PSOE

El leonesismo social pide a UPL que «reconsidere» sus relaciones con el PSOE