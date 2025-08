Varios robos en el barrio de Santa Ana con el 'método silicona' alertan a los vecinos

Lucía Gutiérrez León Lunes, 4 de agosto 2025, 10:42 Comenta Compartir

El inicio de agosto ha sido movido en León por la detección de varios robos en viviendas del barrio de Santa Ana. Los hechos tuvieron lugar durante el primer fin de semana del mes, aunque también durante la semana previa, coincidiendo con la ausencia de numerosos vecinos por vacaciones, lo que facilitó la actuación de los delincuentes.

Los pisos afectados presentaban un mismo patrón: los ladrones colocaban pequeños hilos de silicona entre el marco y la puerta para comprobar si las viviendas estaban vacías. Si pasado un tiempo el hilo permanecía intacto, confirmaban la ausencia de los propietarios y entraban para robar.

Según confirmaron fuentes oficiales a este medio, la Policía Nacional investiga los hechos. Aunque no se dispone de un balance oficial debido a que en muchos casos no se han interpuesto denuncias, bien porque los objetos sustraídos eran de escaso valor, bien por decisión de los afectados, sí se tiene constancia de varios pisos afectados en esta zona céntrica de la capital.

Una situación «habitual» en época estival

La Policía insiste en que no se trata de una situación «alarmante ni extraordinaria», recordando que este tipo de robos es frecuente en toda España durante el periodo vacacional y, en muchos casos, son cometidos por grupos itinerantes. No obstante, confirman que se están siguiendo varias líneas de investigación y que, hasta ahora, no se ha determinado la autoría.

En uno de los domicilios, cercano a la calle Murias de Paredes, los ladrones sustrajeron relojes y dinero en efectivo, aunque los daños materiales en la vivienda fueron el perjuicio más grave.

Desde la Policía Nacional se hace un llamamiento a la colaboración ciudadana y se recuerda la importancia de comunicar cualquier movimiento sospechoso para facilitar las investigaciones y prevenir nuevos incidentes.

¿Qué es el método silicona?

Es un hilo fino, prácticamente imperceptible, pero sirve como método muy antiguo para los robos en viviendas.

Los cacos se cuelan en portales y colocan una marca de silicona entre la puerta y el marco. En unos días regresarán y si nadie lo ha tocado eso significa que no hay ocupantes en la vivienda. Tienen vía libre así para perpetrar su acto delictivo.Con este producto, con pegamento o con un rotulador, e incluso con esperas sin marcar, entran en los bloques y comprueban la ausencia de vecinos a diferentes horas para reventar las cerraduras, normalmente más de una por cada acto, y saquear la vivienda.

Para ello solo necesitan un hilito de pegamento o marcar el timbre. Una técnica «muy antigua y nada novedosa» con la que descubren si el piso está vacío y si la cerradura es factible intentan entrar al interior.