El ministro Urtasun desembarca el miércoles en León para rescatar el Teatro Emperador En rueda de prensa conjunta con el alcalde de la ciudad dará los detalles de un plan de acción que, al fin, propone Cultura para el teatro cerrado desde 2006

Ana G. Barriada León Martes, 25 de noviembre 2025, 18:12

El futuro del Teatro Emperador tomará nuevo rumbo a partir de este miércoles. Con menos de 24 horas de antelación se anunciaba la visita el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, a la capital leonesa con el único y claro objetivo de presentar a autoridades y sociedad leonesa un plan de acción para el icónico teatro cerrado desde 2006.

En rueda de prensa conjunta con el alcalde de León, José Antonio Diez, el ministro dará los detalles este 26 de noviembre de la propuesta que el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, dependiente de Cultura y propietario del inmueble desde 2009, tiene lista para desbloquear ya una demanda histórica de la ciudadanía leonesa: que renazca un teatro que fue uno de los símbolos culturales más importantes de la capital.

Las disputas por quién y cómo debía desbloquear la situación en la que se encuentra el Teatro, con la trapa bajada desde hace décadas y con un interior parece ser que impracticable (aunque no se ha permitido el acceso desde hace años a medios) han sido continuas. El Ayuntamiento ponía la pelota en el tejado de Cultura y el Ministerio hacía lo propio con el consistorio local. En 2010 se realizaron estudios que quedaron en nada; en 2021 se retomó el impulso de sacar adelante el teatro y en 2023 se anunciaba la realización de un estudio para conocer el estado del edificio, de 1951.

Con más retraso del previsto, ya que se esperaba que el estudio estuviera licitado en 2024 para luego hablar de junio de 2025, parece que, a poco más de un mes para que termine el año, el plan para el Emperador podría ya sí que sí ser una realidad con la visita del ministro.

Un plan con todas las instituciones implicadas

Un encuentro en el que se espera que Urtasun plantee un plan que pide la colaboración de otras instituciones; el Ayuntamiento de León en primer lugar para seguir con la Junta de Castilla y León (de hecho el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, también estará presente en la visita del ministro) y la propia Diputación provincial. El objetivo será sentar las bases del proyecto para revitalizar el teatro pasando en primer lugar por acondicionar el espacio y adaptarlo a las medidas de accesibilidad actuales para dar pie a que vuelva a acoger eventos culturales.

En todo este proceso que arrastra décadas de reclamaciones la sociedad leonesa ha jugado un papel fundamental. La creación de la Asociación de Amigos del Teatro Emperador supuso un hito en la articulación de acciones para exigir a las administraciones actuaciones claras y concretas para hacer renacer el teatro y las manifestaciones de los últimos años han dado ejemplo de ello.

De Viggo Mortensen en 2006 a la visita de Urtasun en 2025

En el recuerdo de los leoneses quedan aquellas imágenes del año 2006 en el que personajes ilustres como el protagonista de 'Alatriste', Viggo Mortensen, acudía al Teatro Emperador a presentar la película en una ciudad volcada con el que se convertiría en su hijo adoptivo.

Ampliar El actor Viggo Mortensen a la salida del Emperador tras presentar 'Alatriste' Peio García

Este miércoles 26 de noviembre de 2025 se producirá otra imagen histórica con la primera visita del ministro de Cultura a León en la que se conocerán más detalles del plan del Gobierno para cumplir con una demanda ya enquistada para con León.