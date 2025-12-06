Reino de León anima a «salir a la calle» contra la propuesta de los autobuses eléctricos en la línea de Feve «Las mentiras cada vez son más descaradas y el engaño cada vez es más desgraciado», apuntan desde la asociación ferroviaria en referencia al último plan presentado por Adif y el Ministerio de Transportes

Leonoticias León Sábado, 6 de diciembre 2025, 11:50 | Actualizado 12:06h.

«Las mentiras ahora se disfrazan con la solución provisional que será definitiva, como que se protegen las vías cuando en realidad se entierran o que los trenes funcionan con alta tensión». Es una de las afirmaciones de la asociación ferroviaria Reino de León, que anima a los ciudadanos a «salir a la calle» para rechazar los planes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para completar con autobuses eléctricos el trazado de Feve hasta el centro de la capital -Estación de Matallana- desde el apeadero de La Asunción.

Para el colectivo, «las mentiras cada vez son más descaradas y el engaño cada vez es más desgraciado y el dinero de los impuestos no puede ir en contra de soluciones técnicas viables. Se paga impuestos para lograr servicios públicos, no para que los entierren», señalan en alusión al proyecto para cubrir con asfalto el trazado ferroviario en ese tramo; solución de la que se habló como provisional pero que consideran que apunta a convertirse en definitiva.

«Cendón y Courel se convierten en los brazos ejecutores desde León, de las barbaridades de Óscar Puente, uno de los peores ministros de Transportes de la historia para los intereses de León», señalan en un comunicado y añaden que «el negacionismo de las soluciones técnicas del Gobierno no solo pasa por no comprar los trenes, sino que además mienten y meten miedo con mentiras como que los trenes funcionan a 10.000V (voltios)». A su juicio, «el grado de cinismo y estupidez del Ministerio ofende y atenta contra los leoneses, que rechazan esta nueva imposición del gobierno sin contemplar otras soluciones técnicas. Estas medidas demuestran intransigencia y un nuevo intento del Gobierno por cerrar totalmente Feve».

Juventudes Leonesistas (UPL) critica la solución propuesta por Transportes Juventudes Leonesistas condena el proyecto propuesto por ADIF para «enterrar definitivamente las vías desde La Asunción a la estación de Padre Isla. Blanqueada como una solución provisional, que en esta Región conocemos de sobra que se convertirá en permanente», Juventudes Leonesistas manifiesta que «hay tecnología de sobra y alternativas sostenibles de transporte para que los trenes-tram vuelvan al centro. La única razón por la que no vuelven es la falta de inversión en León, esta es la guinda del pastel, durante estos últimos cuarente años se nos ha arrebatado todo, y aún así nos seguimos resignando y mirando para otro lado». Juventudes Leonesistas expresa su «profundo rechazo» al «completo centralismo» y exige a los ciudadanos «que despierten y piensen quién defiende realmente los intereses de León después de ver cómo se encuentra nuestra Región con las políticas de Partido Popular y Partido Socialista». Desde Juventudes consideran «inaceptables las falacias y bulos expresados por el presidente de la Diputación presidente de la Dipuatción de León, Gerardo Álvarez Courel, en las que inventa datos acerca de la catenaria y asusta a los vecinos. El tren-tram es una solución eficiente, de energía renovable, que no emite ruido alguno y circula a una velocidad muy reducida, respetando a los viandantes e integrándose en la ciudad como un vehículo más. Es completamente falso que no entre la catenaria debajo del puente de los Maristas, ya que se cumple el gálibo necesario de 5,5 metros, aunque hay muchas más opciones aparte de esta. Actualmente hay trenes híbridos diésel-eléctrico a catenaria y a baterías, de gas licuado y hasta de hidrógeno verde circulando ya. Diversas ciudades de España, como por ejemplo Alicante y Cádiz, han integrado sus trenes-tram perfectamente en los núcleos urbanos. Otras como Sevilla, eliminan la catenaria por el centro cargando las baterías en las afueras». Juventudes Leonesistas manifestan su «completo apoyo a la Plataforma de Defensa de FEVE León. Tecnología y soluciones hay, solo falta voluntad y ganas de invertir en León.»