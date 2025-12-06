Guardia Civil y Bomberos de León ayudan en un «susto» en una residencia de ancianos en León Un aviso por una avería de madrugada provoca la intervención de los servicios de emergencia en una situación controlada en un par de horas

Intervención de la Guardia Civil y los Bomberos de la Diputación de León en la residencia de ancianos de Castrillo de San Pelayo.

Alberto P. Castellanos León Sábado, 6 de diciembre 2025, 12:56 Comenta Compartir

Con el sábado 6 de diciembre recién estrenado en Castrillo de San Pelayo, Villazala, el 112 recibía un aviso de parte de la Residencia de Ancianos Neurocare Home León Buenos Aires por una avería en sus instalaciones. El servicio de emergencias trasladaba el aviso a Bomberos de la Diputación de León en Astorga y la Guardia Civil.

Como confirma Sandra, directora del centro a Leonoticias, trasladaron el aviso por protocolo ya que no había residentes ni trabajadores que presentaran ningún problema debido a la fuga de agua sanitaria, a muy alta temperatura: «Los bomberos y los guardias ciciles estuvieron perfectos», comenta la responsable de la residencia sobre una actuación que duró unas dos horas tras la rotura de una tubería que se ha reparado de forma provisional a la espera de que se pueda hacer defenitivamente tras el paso de estos días festivos.

Esta madrugada cuatro patrullas de servicio de la Guardia Civil junto a bomberos Diputación han realizado un auxilio en una residencia de ancianos en Castrillo de San Pelayo pic.twitter.com/QFpAMOrel0 — Guardia Civil León (@guardiacivil_le) December 6, 2025

Como confirman desde la Guardia Civil en León no ha habido que lamentar ningún daño personal y todo quedó en «un susto», sobre todo por el vapor de agua generado por la avería que generó cierto «nerviosismo en las personas mayores» y por las horas en las que se produjo la avería.

Algunos pasillos estuvieron anegados pero no ha impedido que los ancianos hayan podido pasar la noche en sus respectivas habitaciones con total normalidad tras la rápida actuación del personal de la residencia y la ayuda de Guardia Civil y Bomberos que achicaron todo el agua mientras se realizaba la reparación de emergencia.