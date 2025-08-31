Recogida solidaria de material escolar en León La Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno organiza durante tres días esta acción a favor de Cruz Roja en León y del Centro Ozanam

La Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno organiza el próximo miércoles 3, jueves 4 y viernes 5 de septiembre de 2025 una recogida de material escolar a favor de Cruz Roja, asamblea local de León, y del Centro Ozanam de la Sociedad de San Vicente de Paúl.

El material recogido se destinará a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad en León ante la inminente vuelta a las aulas.

Ampliar Imagen del cartel de la recogida de material. Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno de León

Todos aquellos que quieran colaborar en esta iniciativa solidaria, podrán hacer entrega en el local anexo a la Capilla de Santa Nonia en los tres días citados, en horario de 18:00 a 20:30 horas, de los siguientes materiales: lápices, bolígrafos, gomas de borrar, sacapuntas, reglas de veinte y treinta centímetros, cuadernos de tamaño medio folio (A5), rotuladores y lápices de colores, cuadernos o blocs de dibujo, estuches y mochilas.