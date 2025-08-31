Recogida solidaria de material escolar en León
La Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno organiza durante tres días esta acción a favor de Cruz Roja en León y del Centro Ozanam
León
Domingo, 31 de agosto 2025, 20:28
La Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno organiza el próximo miércoles 3, jueves 4 y viernes 5 de septiembre de 2025 una recogida de material escolar a favor de Cruz Roja, asamblea local de León, y del Centro Ozanam de la Sociedad de San Vicente de Paúl.
El material recogido se destinará a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad en León ante la inminente vuelta a las aulas.
Todos aquellos que quieran colaborar en esta iniciativa solidaria, podrán hacer entrega en el local anexo a la Capilla de Santa Nonia en los tres días citados, en horario de 18:00 a 20:30 horas, de los siguientes materiales: lápices, bolígrafos, gomas de borrar, sacapuntas, reglas de veinte y treinta centímetros, cuadernos de tamaño medio folio (A5), rotuladores y lápices de colores, cuadernos o blocs de dibujo, estuches y mochilas.
