Ayudas de hasta 70 euros por alumno que estudie en los centros de un pueblo de León La cuantía varía según el nivel de estudios para el próximo curso escolar 2025-2026

Jueves, 21 de agosto 2025

El ayuntamiento de Santa María del Páramo pone a disposición de sus vecinos ayudas escolares para el nuevo curso 2025-2026. Las ayudas, que se podrán solicitar hasta el día 10 de octubre, cubrirán los gastos de libros de texto, material didáctico y equipamiento necesario para los distintos niveles educativos que se imparten en el municipio, desde Educación Infantil hasta Bachillerato.

El requisito para acceder a las ayudas es que los gastos se realicen en el comercio local de Santa María del Páramo, por ser una «forma de apoyar a la educación, la cultura y el comercio local. Una acción que beneficia no solo a familias, sino también al comercio local. Desde el equipo de gobierno de UPL estamos orgullosos de sacar adelante estas medidas de política social y apoyo decidido al comercio y a nuestras familias, donde la educación y cultura debe de ser el valor esencial para mantener por parte de las administraciones públicas», ha señalado la alcaldesa del municipio, Alicia Gallego, quien ha añadido que es un orgullo poder hacer llegar estas ayudas a los niños y jóvenes del municipio en todas las etapas educativas, con ello se busca favorecer a las familias y el comercio local, como decimos, porque revierte en los propios negocios, sobre todo al tener cubierta la etapa escolar hasta segundo de bachillerato, por eso se pone tanto empeño desde el ayuntamiento, para poder facilitar que nuestros jóvenes y sus familias sigan en su lugar de nacimiento hasta finalizar el ciclo educativo.

Con estas ayudas se trata de colaborar para la economía familiar en un momento en que se producen mayores gastos como consecuencia de la adquisición del material escolar en el mes de septiembre, con una reactivación económica a nivel educativo al que pertenece el escolar.

El reparto de las ayudas de 35 a 70 euros

Estas ayudas consisten en compensar a las familias empadronadas en el municipio parte de los gastos que ocasiona la educación de sus hijos en los centros públicos de la localidad. La cuantía de la ayuda es de 35 euros para los niños de educación infantil, 50 para educación primaria, 60 en educación secundaria y 70 para bachillerato.

En el curso 2024-2025 se procedió al pago de los 12.360 euros en ayudas escolares para la adquisición de libros de texto, material didáctico o equipamiento a los 241 alumnos empadronados y matriculados en los centros públicos de la localidad y que cumplieran el resto de requisitos de la convocatoria.