Actos, horario y recorrido de la manifestación por el 25N en León La capital conmemora el Día Internacional contra la Violencia de Género con una performance y una gran marcha por el centro de la ciudad

Ana G. Barriada León Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:39 | Actualizado 20:05h. Comenta Compartir

León organiza y programa varios actos para exigir el fin de las violencias machistas por el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Unos actos que se replicarán en distintas localidades de la provincia que también se suman a esta jornada y que tendrán como principal cita la gran manifestación convocada por la tarde de este martes.

La jornada comenzará a las 11:30 horas con una performance que bajo el título 'Casa de Muñecas' conmemorará este 25N a cargo del alumnado de la Escuela de Arte de León. Será en la plaza de Botines.

Las autoridades se citarán algo más tarde, a las 12:00 horas del mediodía, en el acto institucional conjunto que se celebrará en el Museo de Arte Contemporáneo de León. Participan representantes del Ayuntamiento de León, Subdelegación del Gobierno en León, Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León, Diputación de León y Universidad de León.

Por la tarde se convoca el acto central de la jornada. La Plataforma contra la Violencia Machista de León llama a la sociedad leonesa a participar en la manifestación que bajo el lema 'Libres, Juntas, Vivas, Somos más' partirá a las 19:00 horas de Guzmán para recorrer el centro hasta Botines donde se leerá un manifiesto.