Urgente Nuevos realojos en León: quedan 26 localidades evacuadas y 1.518 vecinos desalojados
Imagen de archivo de una concentración vecinal contra la macroplanta.

Los vecinos del sur de León irán hasta el contencioso para evitar la instalación de la macroplanta

La plataforma vecinal no confía en la Junta de Castilla y León y seguirá la «batalla legal» para frenar el proyecto de las plantas de biomasa y biogás

Ana G. Barriada

Ana G. Barriada

León

Jueves, 21 de agosto 2025, 11:41

La Plataforma de Vecinos del Sur de León anuncia que continuará con la «batalla legal» contra la Junta de Castilla y León e irá hasta el contencioso para evitar que se construya la macroplanta de Puente Castro de biomasa y biogás.

El anuncio llega tras la publicación el pasado 18 de agosto en el Bocyl de la resolución que estima el recurso presentado por Ecologistas en Acción anulando la autorización ambiental concedida a Somacyl para la planta de biomasa en León por un defecto de forma. Sin embargo, dicha resolución «mantiene los trámites realizados, lo que significa que el procedimiento podría retomarse corrigiendo el error», explica la plataforma.

No confían en la Junta de Castilla y León

Esta decisión para los vecinos pone de manifiesto que «las prisas nunca fueron buenas». «La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha blindado este proyecto bajo la etiqueta de Plan Regional, movida por intereses económicos (la «golosa» subvención que se pierde si se sitúa a unos kilómetros de León) y no por el bienestar de la ciudadanía», continúa su comunicado.

De este modo anuncian que continuarán la «batalla legal» hasta el contencioso porque no van a permitir la instalación de la macroplanta en Puente Castro. «No confiamos en la Junta de Castilla y León y no respaldamos sus políticas medioambientales». En el proceso legal cuentan con la ayuda de vecinos que han colaborado a través de un crowdfunding en el que han conseguido ya 6.800 euros.

En el comunicado, la Plataforma aprovecha para expresar sus condolencias por las tres víctimas mortales de los devastadores incendios de León así como su apoyo a los heridos y damnificados por la mayor tragedia ambiental de la provincia.

