Urgente Tocan las campanas en San Esteban de Nogales «para avisar del fuego» y los vecinos se unen al operativo

Presentado un recurso de reposición contra la central de biomasa de Puente Castro

Ecologistas en Acción pide que se desista del proyecto

León

Martes, 12 de agosto 2025, 10:54

Ecologistas en Acción de León ha registrado recurso potestativo de reposición contra la autorización ambiental de la central térmica de biomasa ubicada en el barrio leonés de Puente Castro.

En el escrito se solicita al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, «que atienda el creciente rechazo social y desista de este proyecto, como desistió de la planta de biogás, porque hay motivos de forma y fondo, para considerar que la autorización otorgada a la central térmica es nula de pleno derecho».

Para Ecologistas en Acción las alegaciones presentadas no han recibido la respuesta adecuada que, de manera razonada, debe dar la Administración a las personas interesadas. Por ello, reiteran y amplían sus motivos de alegación presentando un recurso cuyo texto se pone a disposición de la opinión pública.

