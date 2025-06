Próxima parada, Madrid: Feve se planta en Nuevos Ministerios: «Solo tenemos esta salida»

Rubén Fariñas León Sábado, 7 de junio 2025, 09:15 Comenta Compartir

Tras 14 años en vía muerta y con una media de tres incidencias diarias registradas en el primer trimestre de 2025, los usuarios de la línea, y la sociedad leonesa en general, han decidido hacer las maletas y llevar su reivindicación a las puertas de la administración que tiene la llave para que la locomotora avance de nuevo hasta la estación de Matallana.

La plataforma en defensa del ferrocarril de vía estrecha a León, con pocos meses aún de vida, ha conseguido movilizar a centenares de personas que se postrarán este sábado, a las 13:00 horas, ante el Ministerio de Transportes -Nuevos Ministerios, paseo de la Castellana 67, Madrid-.

A esta concentración se hace un llamamiento para que participen los exiliados a la tercera ciudad con más leoneses del mundo, tras León y Ponferrada. «Es importante que vengan», explica César Prieto, quien estuvo hace unos días presentando los actos en la Casa de León en Madrid.

Tres autobuses partirán desde el apeadero de La Asunción a las 8:00 horas. Este servicio, gratuito para todos aquellos que deseen estar en Madrid, ha sido sufragado por los ayuntamientos de Villaquilambre, Garrafe, Matallana, Valdepiélago, Prado de la Guzpeña, La Ercina y Valderrueda, así como con una aportación privada de Unión del Pueblo Leonés. «Va a haber bastante gente y también era importante traer a los pendones como gesto simbólico y visual. Habrá cuatro».

Una gran movilización hacia Madrid

Se trata de la marchas más reivindicativas en la capital de España con un motivo leonés, tras la marcha negra de la minería en 2012. «Solo nos han dejado esta salida. Este es un asunto solo de Ministerio y por eso vamos ahí». Lamentan que tanto el subdelegado como el delegado del Gobierno no hayan sido capaces de desbloquear la situación. «Ya ni nos mienten porque no hay ningún proyecto para esta línea», apuntan sobre una obra que lleva hecha varios años, con una inversión millonaria, y en la que «a alguien no le da la gana» de poner los trenes a circular como antes de 2011.

Desde la plataforma creen que no se trata de una «posición personal» del ministro Óscar Puente con León ni que tenga que ver con la recalificación de los terrenos. «Esto está así porque no se ha peleado. En 2011 entra a gobernar el PP, lo paran todo por órdenes de austeridad; muchas obras se abandonaron por ser faraónicas y otras ya están hecha. Aquí no se ha hecho porque no lo han peleado ni unos ni otros».

Insisten en que la única opción que barajan es que el tren vuelva a recorrer los dos kilómetros que separan La Asunción y Matallana, por las vías tendidas en San Mamés, lejos de estridencias como el corredor verde o el bus eléctrico, planteamientos de Transportes abrazados en su momento por el alcalde de la capital. «Esta línea pierde viajeros desde 2011, tres cuartas partes. Solo tiene sentido si el tren llega a Matallana, como llevaba haciendo cien años. Tenemos líneas y estación, solo faltan los trenes».

Con su paso por Madrid, esperan lograr «visibilidad» y el apoyo de otros servicios de tren convencional del resto de España. «No son rentables, los vecinos de la montaña y el Torío no tenemos capacidad para cambiar el rumbo del país ni plegar a un ministro, pero sí para aportar la gota de agua que colme un vaso muy lleno».

Su reivindicación, a la que el ministro sigue haciendo oídos sordos, a pesar de las reclamaciones para trasladárselo en una reunión, también tendrá una réplica en el Senado. Este lunes se debate una moción del Grupo Popular en la que se exigen los preceptos de la plataforma.