Jarro de agua fría a Feve: los informes de Transportes prevén un bus eléctrico por las vías La última reunión de la plataforma «sorprende» a los usuarios ante el escepticismo del alcalde de León, que da por hecho que el tren no volverá a la estación de Matallana

Rubén Fariñas León Jueves, 27 de febrero 2025, 13:09 | Actualizado 13:20h. Comenta Compartir

El tren de Feve no volverá a la estación de Matallana. Es la idea que la plataforma en defensa del ferrocarril de vía estrecha en León se ha llevado de la reunión mantenida con el alcalde de la capital.

La cita del pasado 21 de febrero sirvió para que el regidor confirmara los planes del Ministerio de Transportes para esta línea que hasta hace 14 años llegaba hasta el mismo corazón de la ciudad.

«Nos ha dicho que es un hecho que el tren no va llegar nunca a Matallana», sentenciaban en un comunicado, ya que los informes ministeriales «van todos en ese sentido».

Todo un jarro de agua fría que se volvía helada cuando anunciaba una próxima reunión entre el ministerio y los alcaldes afectados por la línea, en la que reivindicarán el regreso a Padre Isla de los trenes, pero mostraba un enorme escepticismo sobre ello: «Da por hecho que va a ser la confirmación de que no va a ser así».

También confirmaba que la solución prevista por Transportes será la de un autobús eléctrico que comunique el apeadero de La Asunción-Universidad con la estación del centro. Todo ello por unas vías que llevas casi tres lustros tendidas, a la espera de una normativa de circulación que nunca llega.

Desde la plataforma han agradecido su «claridad», pero se han visto sorprendidos por lo que transmite, llegando a trasladarles que la movilización ciudadana no va a cambiar la situación, según han remetido.

Seguirán adelante con su lucha

Los usuarios de Feve no se dejarán doblegar tras esta reunión y avanzan que no admitirán los buses eléctricos y el trasbordo. Recuerdan que hasta 2011 se podía hacer todo el viaje y no aceptarán una pérdida de este servicio público. «No aceptaremos que León, el valle del Torío y las montañas central y oriental paguen las chapuzas de nuestros políticos».

Por ello piden más implicación al alcalde José Antonio Diez, como responsable de la institución local más importante, y que haya «más esfuerzos» para encontrar una solución.

La plataforma insiste en lograr una reunión con el ministro Óscar Puente y el secretario de Estado de Transportes, que hasta el momento «ignoran» los requerimientos realizados.

El próximo 9 de marzo, a las 12:00 y en Cistierna, se ha convocado una asamblea abierta en el salón de actos de la casa de cultura para anunciar nuevas movilizaciones.